Τζολάκης: «Θέλουμε άλλη μια νίκη» – «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ»

Σύνοψη από το

  • Ο Κωνσταντής Τζολάκης τόνισε μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν πως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μια ακόμη νίκη επί του Άγιαξ για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.
  • Ο τερματοφύλακας των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στον ρόλο του, δηλώνοντας ότι «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ» και πως το δεύτερο γκολ ήταν καθοριστικό.
  • Ο Τζολάκης υπογράμμισε την επιθυμία για αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, δηλώνοντας πως «Σίγουρα θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση» και πως η ομάδα «θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Τζολάκης: «Θέλουμε άλλη μια νίκη» – «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ»

Σε δηλώσεις του του μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Λεβερκούζεν, ο Κωνσταντής Τζολάκης τόνισε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μια ακόμη νίκη επί του Άγιαξ για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Champions League: Νίκες πρόκρισης για Άρσεναλ και Ρεάλ – Όλα τα αποτελέσματα

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κωνσταντή Τζολάκη:

«Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να προκριθούμε. Θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση».

Για το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP: «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ. Καταφέραμε να σκοράρουμε στις λίγες τελικές που είχαμε, βοήθησε στην ψυχολογία, ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ που ήρθε πριν την ανάπαυλα».

Για το αν ήταν απάντηση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Αλλά και να είχαμε προκριθεί δεν νομίζω η εικόνα μας να ήταν διαφορετική. Θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Αποζημιώσαμε για προηγούμενα παιχνίδια

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του και τη σημαντική νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0. Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι αλήθεια πως σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Σήμερα αποζημιώσαμε αυτό που είχε συμβεί σε προηγούμενα παιχνίδια, που ήμασταν πολύ καλοί αλλά δεν πήραμε αυτό που μας άξιζε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί πήραμε μία μεγάλη νίκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Άνοδος 0,7% στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΑΠΔ: Επιστολή της ΠΟΦΕΕ προς Κεραμέως και διοικητή του e-ΕΦΚΑ-Τι αναφέρει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Νίκες πρόκρισης για Άρσεναλ και Ρεάλ – Όλα τα αποτελέσματα

Η Άρσεναλ «άλωσε» το Μιλάνο επικρατώντας με 1-3 της Ίντερ εξασφαλίζοντας έτσι και μαθηματικά τ...
23:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Κατάπιε τις «ασπιρίνες» και βάζει πλώρη για πρόκριση

«Ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ ματς του Champions League έμεινε ο Ολυμπι...
21:23 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Παράσταση Βεζένκοβ και τρίτη σερί νίκη για τον Ολυμπιακό – 100-93 τη Μακάμπι με εκπληκτικό μπάσκετ στο α’ ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 14-8 ...
21:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Australian Open: Πέρασε ο Τσιτσιπάς – «Είμαι χαρούμενος για τα τρία τελευταία σετ»

Πέρασαν δύο χρόνια για να μπορέσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς να κατακτήσει την πρώτη του νίκη του σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι