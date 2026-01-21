Καιρός: Ακραία φαινόμενα σήμερα με σφοδρές χιονοπτώσεις, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους 9 μποφόρ

Η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της σήμερα, (21/1), με ακραίες καιρικές συνθήκες να επικρατούν στο σύνολο της χώρας που θα χαρακτηρίζονται από σφοδρές χιονοπτώσεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ανέμους που θα φθάνουν τα 9 μποφόρ και και φόβους για πλημμύρες.

Σε RED CODE έχουν τεθεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου 5 περιφέρειες (Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία) όπου ήχησε το 112, Η Πολιτική Προστασία απαγορεύει τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην Αττική και ζητά σε όποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να υπάρξει τηλεργασία, να εφαρμοστεί. Στο δημόσιο επίσης θα υπάρξει τηλεργασία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Έντονες βροχές αναμένονται και σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 12 βαθμούς και 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχα.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο. Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα κυρίως στη Μεσσηνία όπου στα νότια θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αχαΐας) και μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα (κυρίως σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία όπου θα είναι ιδιαίτερα έντονα), στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ και το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας και μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας και της Κορινθίας).

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν και στα νότια θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026