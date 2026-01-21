Δύο νέοι εκτροχιασμοί τρένων μέσα σε λίγες ώρες στην Καταλονία – Έπεσε τοίχος λόγω της κακοκαιρίας – Νεκρός ο οδηγός – 37 τραυματίες, 5 σοβαρά

Δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (20/01) στην Καταλονία της Ισπανίας, ενώ η χώρα βρίσκεται ακόμα σε τριήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία στην Κόρδοβα, προκαλώντας αναστολή των δρομολογίων στις γραμμές 1 και 4 του προαστιακού σιδηροδρομικού συστήματος.

Στο περιστατικό της Βαρκελώνης έχασε τη ζωή ο οδηγός τρένου και έχουν τραυματιστεί 37 άτομα, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών της Καταλονίας (SEM), αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais.

Το ατύχημα συνέβη μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní, d’Anoia και Gelida στην Βαρκελώνη όταν πτυχίο αντιστήριξης έπεσε πάνω στον συρμό κατά τη διέλευσή του, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση του τοιχίου μπορεί να συνδέεται με τις πρόσφατες καταιγίδες που έπληξαν την Καταλονία. Η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής έχει προσωρινά διακοπεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στο δεύτερο περιστατικό, στην επαρχία της Ζιρόνα, εκτροχιάστηκε τρένο της γραμμής 1 μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet. Σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, σύμφωνα με τις αρχές, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές λόγω της κακοκαιρίας.

❗️⚠️🇪🇸 – BREAKING: Another serious train accident in Spain — just 48 hours after the tragic Córdoba crash A Rodalies commuter train on the R4 line derailed this evening near Gelida (Barcelona) after colliding with a collapsed retaining wall on the tracks. At least 15 people… pic.twitter.com/zyWFGSRpIq — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 20, 2026

PHOTO; SPAIN HIT AGAIN: RODALIES R4 TRAIN DERAILS NEAR BARCELONA Another train has derailed in Spain, with an R4 commuter train coming off the tracks in Gelida, leaving at least 15 people injured. https://t.co/QbETy105zh pic.twitter.com/iVseBk78Nx — Intel Net (@IntelNet) January 20, 2026

Ο εκτροχιασμός συνέβη μόλις δύο ημέρες μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 42 άτομα στη νότια Ισπανία και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλα.