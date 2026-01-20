Νέος εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες στη Βαρκελώνη από σύγκρουση συρμού με τοίχο – οι 4 σοβαρά

  • Κι άλλος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στην Ισπανία, αυτή τη φορά στη Βαρκελώνη.
  • Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο συγκρούστηκε μετωπικά με τοίχο αντιστήριξης που είχε πέσει στις γραμμές.
  • Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο μηχανοδηγός, ενώ οι τέσσερις από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Τρία μέλη της καταλανικής κυβέρνησης βρίσκονται καθ’ οδόν προς το σημείο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Έκτακτο, έκτακτη είδηση

Κι άλλος εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία, στη Βαρκελώνη αυτή τη φορά.

Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν, χθες Τρίτη όταν επιβατική αμαξοστοιχία που κινούνταν μεταξύ των σταθμών Σαν Σαντουρνί ντ’Ανόια και Χελίδα, κοντά στη Βαρκελώνη συγκρούστηκε μετωπικά με τοίχο αντιστήριξης που είχε πέσει στις γραμμές.

Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας, τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Το συμβάν σημειώθηκε σε μια περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας. Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Αδαμούθ, ανεβάζοντας σε 42 τον αριθμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι ισπανικές αρχές μιλούν για τουλάχιστον 15 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, οι τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά.

Τρία μέλη της καταλανικής κυβέρνησης βρίσκονται καθ’ οδόν προς το σημείο.

Περισσότερες πληροφορίες σε λίγο

 

