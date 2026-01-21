Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι στο Μαρούσι – Μέσα στα σπίτια τα νερά – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

  • Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης την Αττική, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.
  • Στο Μαρούσι, στην οδό Παραδείσου, το νερό κάλυψε μεγάλο μέρος του οδοστρώματος φτάνοντας μέχρι τη μέση των οχημάτων, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται.
  • Παράλληλα, τα νερά εισχώρησαν και μέσα σε σπίτια στην περιοχή, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε περιουσίες κατοίκων.
Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι στο Μαρούσι – Μέσα στα σπίτια τα νερά – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση που πλήττει αυτήν την ώρα την Αττική δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ τα νερά έχουν μπει και στα σπίτια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, η κατάσταση στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στο Μαρούσι είναι αποκαρδιωτική. Στην οδό Παραδείσου, κοντά στον Ιππικό Όμιλο, το νερό κάλυψε μεγάλο μέρος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οχήματα.

Μάλιστα τα νερά εισχώρησαν και μέσα σε σπίτια.

