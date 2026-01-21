Ολυμπιακός: Ανάμεσα στα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟ ορίστηκε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Σύνοψη από το

  • Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 18:30, θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
  • Η νέα ημερομηνία φέρνει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς θα χρειαστεί να δώσει τρία ντέρμπι μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες.
  • Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεξαχθεί στο ενδιάμεσο των δύο κρίσιμων αναμετρήσεων με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός θα κληθεί να διαχειριστεί κόπωση και πίεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός
Φωτογραφία: Intime

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 18:30, θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο αγώνας, που είχε αναβληθεί έπειτα από αίτημα των «ερυθρόλευκων», ορίστηκε εκ νέου από τη διοργανώτρια αρχή.

Η νέα ημερομηνία φέρνει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς θα χρειαστεί να δώσει τρία ντέρμπι μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες. Συγκεκριμένα, την 1η Φεβρουαρίου οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ εκτός έδρας, ενώ στις 8 Φεβρουαρίου θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεξαχθεί στο ενδιάμεσο αυτών των δύο κρίσιμων αναμετρήσεων, σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός θα κληθεί να διαχειριστεί κόπωση και πίεση, με στόχο να μείνει ψηλά στη βαθμολογία και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΦΕΤ: Αδιάλειπτη πρόσβαση σε αντιβιοτικά τριμεθοπρίμης-σουλφομεθοξαζόλης

ΕΜΑ: Η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένει αμετάβλητη στην ΕΕ

ΔΥΠΑ: Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται «διπλό» το επίδομα ανεργίας

Πιερρακάκης: Το βίντεο που δημοσίευσε από την «πρεμιέρα» στην προεδρία του Eurogroup

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Αναντολού Εφές ...
01:48 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τζολάκης: «Θέλουμε άλλη μια νίκη» – «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ»

Σε δηλώσεις του του μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Λεβερκούζεν, ο Κωνσταντής Τζολάκης...
01:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Νίκες πρόκρισης για Άρσεναλ και Ρεάλ – Όλα τα αποτελέσματα

Η Άρσεναλ «άλωσε» το Μιλάνο επικρατώντας με 1-3 της Ίντερ εξασφαλίζοντας έτσι και μαθηματικά τ...
23:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Κατάπιε τις «ασπιρίνες» και βάζει πλώρη για πρόκριση

«Ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ ματς του Champions League έμεινε ο Ολυμπι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι