Γραμματικό: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι έπειτα από καθίζηση του εδάφους – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

  • Καθίζηση του εδάφους σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/01) στο Γραμματικό, εξαιτίας της κακοκαιρίας και των έντονων βροχοπτώσεων.
  • Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
  • Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.
Enikos Newsroom

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/01) στο Γραμματικό, όταν σημειώθηκε καθίζηση του εδάφους εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει σε χαντάκι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής (1 όχημα και 3 πυροσβέστες), οι οποίες ωστόσο δεν έκαναν ενέργειες. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

16:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

