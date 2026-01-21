Γραμματικό: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι έπειτα από καθίζηση του εδάφους – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/01) στο Γραμματικό, όταν σημειώθηκε καθίζηση του εδάφους εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει σε χαντάκι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής (1 όχημα και 3 πυροσβέστες), οι οποίες ωστόσο δεν έκαναν ενέργειες. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.