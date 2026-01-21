Σενεγάλη: Ο πρόεδρος της χώρας έδωσε χρηματικό μπόνους και… οικόπεδα στους θριαμβευτές του Copa Africa

  Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, επιβράβευσε πλουσιοπάροχα τους θριαμβευτές του Copa Africa, ανακοινώνοντας ότι «έχω δώσει σε κάθε Λιοντάρι 75 εκατομμύρια φράγκα CFA», δηλαδή περίπου 113.000 ευρώ, καθώς και οικόπεδα 1.500 τ.μ. στην Πετίτ-Κοτ.
  Επιπλέον, ο πρόεδρος χορήγησε χρηματικά έπαθλα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία και όλα τα μέλη της αποστολής, ενώ παρασημοφόρησε τον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο με τον βαθμό του Διοικητή του Εθνικού Τάγματος του Λέοντα.
  Η υποδοχή των πρωταθλητών ήταν θριαμβευτική, με τους παίκτες να παρελαύνουν στους δρόμους του Ντακάρ και να αποθεώνονται από χιλιάδες πολίτες, προτού τους υποδεχτεί ο πρόεδρος στο Παλάτι της Δημοκρατίας.
Οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, που χάρισαν χαρά στους φιλάθλους τους με την κατάκτηση του Copa Africa, έλαβαν πλουσιοπάροχη επιβράβευση από τον πρόεδρο της χώρας, Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ.

Συγκεκριμένα, ο Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ ανακοίνωσε ότι «έχω δώσει σε κάθε Λιοντάρι 75 εκατομμύρια φράγκα CFA», δηλαδή περίπου 113.000 ευρώ, για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου τους στο Copa Africa. Παράλληλα, διευκρίνισε πως οι διεθνείς θα λάβουν και οικόπεδα 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Πετίτ-Κοτ, μια δημοφιλή παραθαλάσσια περιοχή νότια του Ντακάρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών Μέσων, ο πρόεδρος της Σενεγάλης ανακοίνωσε επιπλέον χρηματικά έπαθλα για τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FSF) και όλα τα μέλη της αποστολής που εκπροσώπησαν τη χώρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Παράλληλα, χορήγησε στο υπουργείο Αθλητισμού συνολικό ποσό 305 εκατομμυρίων φράγκων CFA, δηλαδή σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η επιβράβευση δεν σταμάτησε εκεί. Ο προπονητής της ομάδας, Πάπε Τιάου, μαζί με όλο το τεχνικό επιτελείο, παρασημοφορήθηκαν με τον βαθμό του Διοικητή του Εθνικού Τάγματος του Λέοντα, που αποτελεί τη υψηλότερη διάκριση της Σενεγάλης.

Η υποδοχή των πρωταθλητών ήταν θριαμβευτική. Οι παίκτες παρέλασαν στους δρόμους του Ντακάρ, κρατώντας στα χέρια τους το τρόπαιο και αποθεώθηκαν από χιλιάδες πολίτες. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο πρόεδρος τους υποδέχτηκε στο Παλάτι της Δημοκρατίας, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τη νέα μεγάλη επιτυχία του σεναγαλέζικου ποδοσφαίρου.

