Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη – Τι υποστήριξε στο απολογητικό του υπόμνημα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 44χρονος ο οποίος το πρωί του Σαββάτου σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 50χρονο κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αγρινίου.

Ο καθ’ ομολογία δράστης κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε πώς δεν είχε στήσει καρτέρι στον άτυχο άνδρα και πώς φοβόταν για τη ζωή του. Ο 50χρονος, βρέθηκε νεκρός από 3 σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Ο 44χρονος, είχε υποστηρίξει, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Καταθέσεις έδωσαν και 8 άτομα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του δράστη.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 το πρωί του περασμένου Σαββάτου (17/1) στο καφενείο του χωριού, όπου βρισκόταν ο 50χρονος και έπινε τον καφέ του. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι είδαν τον δράστη να περνά με το αυτοκίνητό του και το θύμα να τον ακολουθεί με το δικό του όχημα.

Στο σημείο όπου συνέβη το φονικό, ο 44χρονος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι τον καταδιώκει το θύμα και έκανε αναστροφή. Εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έβγαλε την καραμπίνα και πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο του κοινοτάρχη. Ο 50χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού, ενώ το όχημά του κινήθηκε ανεξέλεγκτα για περίπου 70 μέτρα, καταλήγοντας σε χωράφι.

Μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο ήταν η πρώτη που ειδοποίησε την αστυνομία, νομίζοντας αρχικά ότι πρόκειται για τροχαίο, αφού δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης τηλεφώνησε στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς και παραδόθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν στο σπίτι του και κατάσχεσαν το όπλο που τους παρέδωσε ο ίδιος.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, παραμένει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία του κοινοτάρχη Λιθοβουνίου.