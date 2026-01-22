Κακοκαιρία: Ξεπέρασαν τα 5 μέτρα τα κύματα στην Εύβοια λόγω των θυελλωδών ανέμων – Χιόνια και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Στερεά Ελλάδα

Σύνοψη από το

  • Η Εύβοια δέχθηκε μεγάλη πίεση από θυελλώδεις ανέμους και κύματα που ξεπερνούσαν τα 5 μέτρα, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η κυκλοφορία σε παραλιακά τμήματα της Κύμης και της Καρύστου.
  • Χιονοπτώσεις και παγετός προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε πολλά σημεία.
  • Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες σε Μακρακώμη και Δομοκό Φθιώτιδας, ενώ στον Δήμο Λαμιέων τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, με εξαίρεση την περιοχή Υπάτης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από την κακοκαιρία η Στερεά Ελλάδα, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής, ενώ σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία οι χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Στην Εύβοια, το παραλιακό μέτωπο δέχθηκε μεγάλη πίεση από θυελλώδεις ανέμους και κύματα που ξεπερνούσαν τα 5 μέτρα. Στην παραλία της Κύμης, τα μανιασμένα κύματα απείλησαν να προκαλέσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό τμήμα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στην Κάρυστο, όπου οι τοπικές αρχές απηύθυναν διαρκείς εκκλήσεις προς τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε διαδρομές του πρώην Δήμου Στυραίων, λόγω επικινδυνότητας από την καταιγίδα.

Στην Ερέτρια, στον οικισμό Αγίων Ασωμάτων, πλημμύρισε κατοικία χωρίς περαιτέρω συνέπειες, ενώ στη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου καταγράφηκε καθίζηση οδοστρώματος, σε σημείο όπου εκτελούνται εργασίες. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο οχήματα που έπεσαν στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε.

Την ίδια ώρα, στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία η ύφεση των φαινομένων έδωσε τη δυνατότητα σε συνεργεία και μηχανήματα να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του κεντρικού οδικού δικτύου, από Λαμία προς Καρπενήσι, Άμφισσα και Δομοκό.

Στο οδικό τμήμα Λαμίας-Δομοκού, μετά τις 22:00, έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών, καθώς το χιόνι απομακρύνθηκε. Ωστόσο, παραμένουν περιορισμοί για βαρέα οχήματα σε άλλα σημεία του δικτύου του Δήμου Δομοκού.

Σε ισχύ παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου (14,5 χλμ.) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σοφάδων (72,346 χλμ.) και στα δύο ρεύματα. Η ακινητοποίηση φορτηγού αργά το απόγευμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ενώ χρειάστηκαν να επέμβουν μηχανηματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 65ο χιλιόμετρο.

Στο επαρχιακό δίκτυο του Δομοκού, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης και στην περιοχή Υπάτης, η κυκλοφορία γίνεται με αλυσίδες και αυξημένη προσοχή.

Στην Ευρυτανία, σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παραμένουν διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ σε πολλά τμήματα είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ανάλογες συνθήκες επικρατούν και στη Φωκίδα, κυρίως γύρω από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και σε ορεινά χωριά της Δυτικής Φωκίδας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Μακρακώμης και Δομοκού στη Φθιώτιδα. Στον Δήμο Λαμιέων, τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, με εξαίρεση την περιοχή Υπάτης, όπου οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα.

