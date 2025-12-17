Χρίστος Αντωνιάδης: «Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται διά να ομιλεί»

  • Ο Χρίστος Αντωνιάδης, καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», αναφέρθηκε στους δύο γιους του που έγιναν τριών ετών, τονίζοντας πως όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, «δεν δικαιούται διά να ομιλεί».
  • Ο επιτυχημένος ερμηνευτής εξήγησε πως η ανατροφή διδύμων είναι «άλλη πίστα, εντελώς», με τη μητέρα τους να περνάει νύχτες χωρίς ύπνο τα πρώτα χρόνια.
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως η σύζυγός του βρίσκεται με τα παιδιά στο χωριό, ενώ ο ίδιος μένει μόνος του στην Αθήνα όταν εργάζεται.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρίστος Αντωνιάδης
Φωτογραφία: Instagram/c.antoniadis

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (17/12) ο Χρίστος Αντωνιάδης. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής μιλώντας με τους οικοδεσπότες του «Νωρίς-Νωρίς», αναφέρθηκε και στους δύο γιους που έχει αποκτήσει, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες έγιναν τριών ετών. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης τόνισε πως όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, «δεν δικαιούται διά να ομιλεί».

Συγκεκριμένα, ο Χρίστος Αντωνιάδης εξήγησε πως: «Δεν είμαστε όλοι μαζί, η γυναίκα μου είναι με τα παιδιά στο χωριό. Όταν δουλεύω Αθήνα είμαι μόνος μου σπίτι. Πηγαίνω εγώ στο χωριό. Τώρα, φεύγοντας από εδώ θα πάω στο χωριό.

Τα δίδυμα είναι πάρα πολύ καλά, μεγαλώνουν, τώρα είναι στη χαριτωμένη ηλικία που λένε διάφορα. Είναι ακριβώς τριών ετών, γίναμε τριών πριν από μια εβδομάδα. Είναι πολύ ωραία, έχει πλάκα».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής είπε στη συνέντευξή του ότι: «Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται διά να ομιλεί. Είναι άλλη πίστα, εντελώς. Δηλαδή παιδάκια, αλλά ταυτόχρονα θέλουν τα ίδια πράγματα ή μπορεί η μάνα τους μέχρι να γίνουν δύο, δυόμιση, που κάπως ηρέμησαν τα πράγματα, να περνούσε νύχτες χωρίς να κοιμηθεί καθόλου!

Βοηθούσα και εγώ, βοηθούσε και η πεθερά μου αλλά όταν εγώ έπρεπε να δουλέψω και έπρεπε να είμαι σε μία κατάσταση άλλη, εκεί τα αναλάμβαναν όλα… Και κάποιος πρέπει να βγει έξω για να φέρει και τα απαραίτητα».

23:48 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

21:48 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

20:45 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

20:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

