Χρίστος Αντωνιάδης: «Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται διά να ομιλεί»

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (17/12) ο Χρίστος Αντωνιάδης. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής μιλώντας με τους οικοδεσπότες του «Νωρίς-Νωρίς», αναφέρθηκε και στους δύο γιους που έχει αποκτήσει, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες έγιναν τριών ετών. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης τόνισε πως όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, «δεν δικαιούται διά να ομιλεί».

Συγκεκριμένα, ο Χρίστος Αντωνιάδης εξήγησε πως: «Δεν είμαστε όλοι μαζί, η γυναίκα μου είναι με τα παιδιά στο χωριό. Όταν δουλεύω Αθήνα είμαι μόνος μου σπίτι. Πηγαίνω εγώ στο χωριό. Τώρα, φεύγοντας από εδώ θα πάω στο χωριό.

Τα δίδυμα είναι πάρα πολύ καλά, μεγαλώνουν, τώρα είναι στη χαριτωμένη ηλικία που λένε διάφορα. Είναι ακριβώς τριών ετών, γίναμε τριών πριν από μια εβδομάδα. Είναι πολύ ωραία, έχει πλάκα».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής είπε στη συνέντευξή του ότι: «Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται διά να ομιλεί. Είναι άλλη πίστα, εντελώς. Δηλαδή παιδάκια, αλλά ταυτόχρονα θέλουν τα ίδια πράγματα ή μπορεί η μάνα τους μέχρι να γίνουν δύο, δυόμιση, που κάπως ηρέμησαν τα πράγματα, να περνούσε νύχτες χωρίς να κοιμηθεί καθόλου!

Βοηθούσα και εγώ, βοηθούσε και η πεθερά μου αλλά όταν εγώ έπρεπε να δουλέψω και έπρεπε να είμαι σε μία κατάσταση άλλη, εκεί τα αναλάμβαναν όλα… Και κάποιος πρέπει να βγει έξω για να φέρει και τα απαραίτητα».