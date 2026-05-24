Οι ΗΠΑ πραγματοποιήσαν στρατιωτική άσκηση στη Βενεζουέλα, με την έγκριση της νέας κυβέρνησης -ΒΙΝΤΕΟ

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την πρώτη στρατιωτική άσκηση στη Βενεζουέλα από τότε που τα αμερικανικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στις 3 Ιανουαρίου.

Η άσκηση, την οποία η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε ότι είχε εγκρίνει ως άσκηση εκκένωσης για πιθανές ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή καταστροφές, περιελάμβανε δύο αεροσκάφη MV-22B Osprey που προσγειώθηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και σκάφη που εισήλθαν σε χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας στην Καραϊβική Θάλασσα.

Two US Marine Corps MV-22 Ospreys conducted an emergency response exercise at the US Embassy in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/Im4Guvs4Em — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) May 23, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι παραμένει «δεσμευμένη να διασφαλίσει την εφαρμογή» του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για «σταθεροποίηση της Βενεζουέλας».

Πηγή: Reuters