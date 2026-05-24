«Λαβράκι» σε έλεγχο Λιμενικών στη Θεσσαλονίκη – Παρίστανε τον στρατιωτικό και κατείχε εξοπλισμό της ΕΛΑΣ

Σε έλεγχο που διενέργησαν Λιμενικοί νωρίς το πρωί της Κυριακής 24/05 στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 40χρονος που κουβαλούσε ένα άρτιο σύστημα «εξοπλισμού» της ΕΛΑΣ!

Μόλις τον εντόπισαν οι Λιμενικοί, κοντά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος ισχυρίστηκε πως είναι εν ενεργεία αστυνομικός. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όμως, αποδείχθηκε βάσει των ευρημάτων, πως είχε και… επιπλέον «ιδιότητες».

Ανάμεσα στα άλλα, στην κατοχή του βρέθηκε ένα δερμάτινο πορτοφόλι με το μεταλλικό σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), το οποίο φέρουν τα εν ενεργεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, ασύρματο VHF χειρός ρυθμισμένο, μάλιστα, στη συχνότητα που επικοινωνεί το κέντρο έκτακτων περιστατικών της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, υποστήριξε πως το αυτοκίνητο που οδηγούσε είναι συμβατικό όχημα του στρατού αν και αποδείχθηκε ότι το συγκεκριμένο όχημα που έφερε κόκκινες πινακίδες, ανήκει σε οικείο του πρόσωπο.

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή του

δύο ζεύγη φωτεινών σημάτων μαζί με μία συσκευή τηλεχειρισμού, παρόμοια με αυτά που έχουν εγκατεστημένα τα συμβατικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ

εγκατεστημένο σύστημα μεγαφωνικής για ηχητικά σήματα

ένα φορητό σύστημα φωτεινών σημάτων, χρώματος μπλε-κόκκινου (λειτουργικό) που προσομοίαζε και αυτό στα φωτεινά σήματα της ΕΛ.ΑΣ

μία χειροβομβίδα καπνού, η οποία έφερε την περόνη και ήταν δεμένη με ένα δεματικό

ένα ζεύγος χειροπέδες με κλειδί

ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο χρώματος μπλε

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.