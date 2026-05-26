Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Κώστας Σλούκας, προπονήθηκε κανονικά

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Κώστας Σλούκας, Παναθηναϊκός
Πηγή: Intime
Ο Κώστας Σλούκας τέθηκε στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας γκαρντ ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και υπολογίζεται κανονικά για τα παιχνίδια απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε την προετοιμασία του με προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του T-Center, ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη 28 Μαΐου, στις 18:00. Μέχρι χθες, οι «πράσινοι» προπονούνταν στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Σλούκας είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο για την αποκατάσταση ρήξης έξω μηνίσκου. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε τραυματιστεί πριν από την έναρξη της σειράς με τη Βαλένθια και είχε περάσει την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.

Αντίθετα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Κένεθ Φαρίντ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ο Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού ποδιού, ο Καλαϊτζάκης είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού ποδιού, ενώ ο Φαρίντ είχε υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού ποδιού.

