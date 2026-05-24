Θεσσαλονίκη: Σκότωσε τον πατέρα του με κατσαβίδι και μετά κοιμήθηκε – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 67χρονου

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο πανελλήνιο, η υπόθεση δολοφονίας 67χρονου άνδρα στο Τριάδι, με δράστη, σύμφωνα με την ομολογία του, τον γιο του.

Ο 30χρονος συνελήφθη λίγο πριν από τις 16:00 το μεσημέρι της Κυριακής (24/5/2026), για τη δολοφονία του πατέρα του, μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν μαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η κόρη του 67χρονου αναζητούσε από χθες (23/5/2026) τον πατέρα της. Σήμερα το μεσημέρι μετέβη στο σπίτι και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της κατοικίας.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδελφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του ανέφερε πως ο πατέρας τους είναι νεκρός, εκείνος φέρεται να της παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας, ύστερα από καβγά που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι, ενώ σχεδόν όλα τα χτυπήματα φέρεται να εντοπίζονται στο πρόσωπο του 67χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αξονική εξέταση και στη συνέχεια νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του θύματος, ενώ το γεγονός πως αμέσως μετά το έγκλημα το οποίο φέρεται να διέπραξε κοιμήθηκε, προκαλεί ανατριχίλα.

Σημειώνεται ότι πατέρας και γιος διέμεναν στην ίδια μονοκατοικία στο Τριάδι, με τον 30χρονο να φέρεται πως έμενε στο κύριο μέρος της κατοικίας και τον πατέρα στο υπόγειο.