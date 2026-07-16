Παύλος Πολάκης: Και επισήμως πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ – Ανακοινώθηκε η επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

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Ανακοινώθηκε επισήμως από τον Προεδρεύοντα της σημερινής συνεδρίασης στη Βουλή, Γιώργο Γεωργαντά, η επανένταξη του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η επιστολή του Γιάννη Αμανατίδη

Επιστολή, με την οποία ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, απέστειλε χθες (15/7/2026) το απόγευμα, ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης.

Η επιστολή:

«Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση Κ.Ο. με μόλις 7 βουλευτές – Απών ο Φάμελλος που καταγγέλλει «μεθόδευση» για επιστροφή Πολάκη

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Κακλαμάνη Νικήτα

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας δηλώσω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Με εκτίμηση,

Αμανατίδης Ιωάννης

Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

«Επανήλθα για τρίτη φορά» – Η αιχμηρή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Σωκράτη Φάμελλου, με τον Παύλο Πολάκη, να απαντά μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εξαπολύοντας προσωπικές αιχμές κατά του πρώην προέδρου του κόμματος.

Ο κ. Πολάκης, ξεκίνησε την ανάρτησή του γράφοντας: «ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!! Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!», υποστηρίζοντας ότι η νέα του επανένταξη αποτελεί ακόμη ένα προσωπικό «ρεκόρ», το οποίο, όπως ανέφερε, προστίθεται στις 13 άρσεις της βουλευτικής του ασυλίας.

Στη συνέχεια στράφηκε ευθέως κατά του Σωκράτη Φάμελλου, τον οποίο χαρακτήρισε «Φάμελλο του εξώστη και του «στηρίζω άλλο κόμμα», υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας», τάχθηκε εναντίον τόσο της επιστροφής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης χρησιμοποίησε τη φράση «Το γαρ πολύ της θλίψεως…», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις αναδεικνύουν ότι οι εσωκομματικές εντάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν έντονες, με τις διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων στελεχών να συνεχίζουν να επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, ενώ πηγές από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή, υποστηρίζουν ότι ο ίδιος επιθυμεί την οικειοθελή αποχώρηση της Ρένας Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας.