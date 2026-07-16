Παναθηναϊκός: Ιστορικό νταμπλ στο σκάκι με πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας

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Το τμήμα σκάκι του Παναθηναϊκού κατέκτησε το νταμπλ, εξασφαλίζοντας το Πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής και το Κύπελλο Ελλάδας στους αγώνες που διεξήχθησαν στην Πάτρα, από τις 2 έως τις 10 Ιουλίου.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας του, επιστρέφοντας στην κορυφή του ελληνικού σκακιού έπειτα από 55 χρόνια. Η προηγούμενη κατάκτηση του τίτλου είχε σημειωθεί το 1971.

Παράλληλα, η ομάδα κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Κύπελλο Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μία ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο.

Η επιστροφή του τμήματος και η αήττητη πορεία

Το τμήμα σκάκι του Παναθηναϊκού είχε παραμείνει ανενεργό για περίπου 30 χρόνια, προτού επανιδρυθεί το 2020. Η ομάδα ξεκίνησε την πορεία της από τη Β΄ Τοπική Κατηγορία Αθηνών και ανέβηκε διαδοχικά όλες τις κατηγορίες, μέχρι να φτάσει στην Α΄ Εθνική.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ο Παναθηναϊκός έδωσε 49 αγώνες πρωταθλήματος, στους οποίους κατέγραψε 47 νίκες και δύο ισοπαλίες. Η ομάδα ολοκλήρωσε αήττητη την πορεία της και κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Η βράβευση στη Λεωφόρο

Μετά την κατάκτηση του νταμπλ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε την ομάδα σκάκι στο ημίχρονο της φιλικής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης με την ελβετική Γκρασχόπερς, η οποία διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν θερμά τους αθλητές και τις αθλήτριες του τμήματος, αναγνωρίζοντας την επιτυχία τους σε ένα άθλημα που δεν διαθέτει την ίδια προβολή με άλλα δημοφιλέστερα αθλήματα.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες του νταμπλ

Στην ομάδα που κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας συμμετείχαν οι: Νικόλας Θεοδώρου, Δημήτρης Αλεξάκης, Στέλιος Χαλκιάς, Βαγγέλης Πατρελάκης, Γιάννης Καλογέρης, Χαριτωμένη Μαρκαντωνάκη, Μαρία Τσάκωνα, Νικολίνα Παναγιωτοπούλου, Αρετή Ξυνίδη, Αντώνης Καλογρίδης, Αντώνης Γκαβαρδίνας, Φίλιππος Οικονομόπουλος, Μιχαήλ Νικητάκης, Γιάννος Μυλωνάκης, Γρηγόρης Δρακουλάκος, Μελίνα Αθανασίου, Βασίλης Χόμπας και Μάξιμος Ξυνίδης.

Η κατάκτηση του νταμπλ επισφράγισε την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή του ελληνικού σκακιού, έξι χρόνια μετά την επανίδρυση του τμήματος.