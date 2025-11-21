Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στον Αμμότοπο Άρτας – «Μας άφησαν αβοήθητους» λένε οι κάτοικοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην περιοχή Αμμότοπος στην Άρτα, με την κακοκαιρία να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που δημοσιεύει το ThessPost.gr, κατοικίες έχουν γεμίσει λάσπες και φερτά υλικά.

«Μας άφησαν αβοήθητους» αναφέρουν οι κάτοικοι, οι οποίοι από το πρωί έως και αυτήν την ώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ έχουν μείνει και χωρίς ηλεκτροδότηση.

Ο Αμμότοπος Άρτας, μόλις πριν από μερικούς μήνες δοκιμάστηκε από πυρκαγιές. Σήμερα – και ενώ οι κάτοικοι προσπάθησαν να σταθούν στα πόδια τους – καλούνται να διαχειριστούν τη μανία της φύσης.

Σε άλλο βίντεο του ίδιου μέσου ενημέρωσης διακρίνεται ένα ορμητικό ποτάμι αναμειγμένο από λάσπη και φερτά υλικά να διασχίζει τον κεντρικό δρόμο της περιοχής.

 

Δείτε φωτογραφίες:

15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

