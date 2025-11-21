Σαλαμίνα: Νεκρός ο οδηγός του οχήματος που έπεσε στη θάλασσα, δεν υπήρχε άλλος επιβάτης – Έρευνες για το πώς έγινε η τραγωδία

Νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή Παλουκίων στη Σαλαμίνα, το απόγευμα της Παρασκευής (21/11).

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ο άνδρας, που ήταν και μοναδικός επιβαίνων, παραδόθηκε άμεσα στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύτες πραγματοποίησαν έρευνα στο βυθισμένο όχημα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε και άλλο άτομο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιος άλλος επιβάτης.

Το όχημα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή γερανοφόρου, ενώ η ακτοπλοϊκή σύνδεση που είχε διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των ερευνών αναμένεται να αποκατασταθεί.

Το Λιμενικό διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και στοιχεία, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα.