Η απώλεια του πάθους, της σπίθας για τη ζωή, δεν εμφανίζεται πάντα με τρόπο ανησυχητικό. Πολλοί μπορεί να έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για όσα άλλοτε τους ενθουσίαζαν, χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει. Γενικά, παρατηρούνται ορισμένα ενδεικτικά σημάδια.

Αν 10 συγκεκριμένα πράγματα έχουν πάψει να σας ενθουσιάζουν, έχετε χάσει το πάθος σας για τη ζωή

Η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας μοιάζει με αγγαρεία

Έχετε εγκαταλείψει τις αγαπημένες σας ασχολίες

Οι κοινωνικές δραστηριότητες σας μοιάζουν με υποχρέωση

Έχετε σταματήσει να αντιλαμβάνεστε την ομορφιά γύρω σας

Τα μελλοντικά σχέδια δεν σας γεμίζουν με ενθουσιασμό

Δεν χαίρεστε με τις μικρές επιτυχίες

Αδιαφορείτε για τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων

Η σωματική δυσφορία δεν σας κινητοποιεί

Τίποτα δεν σας φαίνεται πλέον αστείο

Δεν θυμάστε τι σας πάθιαζε

Η μάθηση μας κρατάει αφοσιωμένους στη ζωή. Μας υπενθυμίζει ότι ακόμα προοδεύουμε, ακόμα εξελισσόμαστε. Όταν αυτή η φυσική περιέργεια εξαφανίζεται και οτιδήποτε νέο μοιάζει με εργασία για το σπίτι, αυτή είναι η πρώτη σας κόκκινη σημαία.

Τι συνέβη με τις δραστηριότητες που σας έκαναν να χάνετε την αίσθηση του χρόνου; Εάν η κιθάρα που αγοράσατε κάθεται στη γωνία ανέγγιχτη, εάν τα παπούτσια σας για τρέξιμο δεν έχουν δει το φως της μέρας εδώ και μήνες, εάν ο κήπος σας μοιάζει με εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, προσέξτε.

Για τον κάθε ένα, η πηγή χαράς και έμπνευσης, είναι διαφορετική. Αυτά δεν είναι απλώς παραμελημένα χόμπι. Είναι συμπτώματα μιας βαθύτερης αποσύνδεσης από τα πράγματα που κάποτε γέμιζαν την ψυχή σας.

Πότε άρχισε η κοινωνικοποίηση να μοιάζει με αγγαρεία; Όταν αρχίζετε να απορρίπτετε προσκλήσεις όχι επειδή είστε απασχολημένοι, αλλά επειδή πραγματικά δεν μπορείτε να βρείτε την ενέργεια να νοιαστείτε, αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι που αξίζει να προσέξετε.

Αυτό είναι ίσως το πιο διακριτικό αλλά και το πιο ενδεικτικό σημάδι από όλα. Όταν το πάθος σβήνει, ο κόσμος γίνεται γκρίζος. Όχι κυριολεκτικά, φυσικά, αλλά συναισθηματικά. Εκείνο το ηλιοβασίλεμα που σταματούσατε για να θαυμάσετε;

Πλέον δεν το κοιτάτε. Το γεύμα που η σύζυγός σας αφιέρωσε χρόνο να ετοιμάσει; Είναι συνηθισμένο. Η ενθουσιώδης ιστορία του εγγονιού σας; Αδιάφορη.

Θυμάστε την τελευταία φορά που νιώσατε πραγματικά ενθουσιασμένοι για κάτι που ερχόταν; Εάν το να κοιτάζετε μπροστά το ημερολόγιό σας προκαλεί μόνο ουδέτερα συναισθήματα ή άγχος, εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε την τελευταία φορά που μετρούσατε αντίστροφα για κάτι με πραγματικό ενθουσιασμό, το πάθος σας για τη ζωή πιθανότατα έχει υποστεί πλήγμα.

Η ζωή είναι γεμάτη μικρές νίκες. Το να ολοκληρώσετε ένα έργο. Να λάβετε ένα κομπλιμέντο. Να κατακτήσετε μια νέα συνταγή. Να λύσετε ένα δύσκολο πρόβλημα. Αλλά όταν το πάθος σβήνει, αυτές οι στιγμές περνούν απαρατήρητες.

Η χαρά για τις μικρές επιτυχίες, χτίζει ορμή. Όταν σταματάτε να τις παρατηρείτε, στερείτε από τον εαυτό σας αυτές τις μικροσκοπικές δόσεις ικανοποίησης που κάνουν τη ζωή να αξίζει τον κόπο.

Όταν σταματάτε να είστε ειλικρινά περίεργοι για τους ανθρώπους στη ζωή σας, όταν οι χαρές και οι δυσκολίες τους δεν σας συγκινούν πλέον, κάτι θεμελιώδες έχει αλλάξει.

Τα άτομα που ασχολούνται ενεργά με τη ζωή αναλαμβάνουν δράση όταν κάτι πονάει ή δεν είναι σωστό. Προσαρμόζονται, κινούνται, αναζητούν λύσεις. Μπορεί ακόμη και να συνηθίσουν.

Όταν σταματάτε να νοιάζεστε ώστε να απαλλαγείτε από τη σωματική δυσφορία ή τους χρόνιους πόνους, αυτό συμβαίνει συχνά επειδή έχετε σταματήσει να νοιάζεστε για τον εαυτό σας γενικά. Όταν το πάθος σβήνει, ακόμα και αυτή η βασική αυτοφροντίδα μοιάζει με υπερβολική προσπάθεια.

Το γέλιο είναι μία από τις μεγάλες απολαύσεις της ζωής. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάτι σας έκανε να γελάσετε ειλικρινά; Το χιούμορ απαιτεί ενέργεια και μια ορισμένη ελαφρότητα πνεύματος.

Όταν περνάτε τη ζωή διεκπεραιωτικά, χωρίς πάθος, αυτή η ελαφρότητα εξαφανίζεται. Τα πάντα γίνονται σοβαρά και βαριά.

Μπορεί να έχετε αφιερώσει τόσα πολλά χρόνια στην εργασία, την καθημερινή επιβίωση και τις υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να θυμηθείτε τι πυροδοτούσε τον ενθουσιασμό μέσα σας.

Ίσως το καταλάβετε αν χρειαστεί να απαντήσετε αυθόρμητα στην ερώτηση αυτή και δυσκολευτείτε ν’ ανατρέξετε στις δραστηριότητες που σας γέμιζαν με ενθουσιασμό.

Tips

Αν αναγνωρίσετε ότι έχετε χάσει το πάθος σας για τη ζωή, δεν σημαίνει πως έχετε αποτύχει. Είναι στην πραγματικότητα το πρώτο βήμα προς την ανάκτησή του. Τα πράγματα που κάποτε σας ενθουσίαζαν;

Δεν έχουν χαθεί για πάντα. Είναι απλώς θαμμένα κάτω από στρώματα ρουτίνας, απογοήτευσης ή εξάντλησης. Και τα θαμμένα πράγματα μπορούν να ξεθαφτούν. Δεν έχετε παρά να ξανασυνδεθείτε με το σημαντικό αυτό ερώτημα.