Ολυμπιακός: Με Γουόρντ, αλλά χωρίς ΜακΚίσικ κόντρα στην Παρί

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Με Γουόρντ, αλλά χωρίς ΜακΚίσικ κόντρα στην Παρί

Ο Τάισον Γουόρντ θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην αποψινή (21:15) αναμέτρηση με την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη γάμπα και θα είναι διαθέσιμος για την «μάχη» με την προηγούμενη ομάδα του.

Στον αντίποδα, ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον προσαγωγό.

Στο μεταξύ, ο Φρανκ Νιλικίνα, που απουσίασε από τα ματς της περασμένης εβδομάδας με Ζαλγκίρις Κάουνας και Αρμάνι Μιλάνο, τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ο οποίος δεν υπολογίζει ακόμη στους μακροχρόνια τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:11 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πορτογαλία: Με γκολ Παυλίδη η Μπενφίκα «κλείδωσε» την πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου

Η Μπενφίκα προκρίθηκε στη φάση των «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Οι «αετοί» επιβλήθηκαν χθες ...
12:18 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

GBL: Όλα τα βλέμματα στη Μύκονο για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό – Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Στη Μύκονο ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, που αφού δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Άρη μέσ...
10:58 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Super League: Επιστροφή στη δράση με Αστέρα – Παναιτωλικό και Ολυμπιακό – Ατρόμητο

Μετά την τρίτη διακοπή στη σεζόν λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, η Super League επιστρέφε...
01:45 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, κορυφή για την Χάποελ Τελ Αβίβ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στη EuroLeague, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα