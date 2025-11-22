Super League: Επιστροφή στη δράση με Αστέρα – Παναιτωλικό και Ολυμπιακό – Ατρόμητο

Μετά την τρίτη διακοπή στη σεζόν λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, η Super League επιστρέφει στη δράση με τη διεξαγωγή της 11ης αγωνιστικής.

Δύο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Το βλέμμα σε Τρίπολη και Φάληρο.

Πρώτη σέντρα στις 19:30 στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Θετικά δείγματα από αμφότερες τις ομάδες πριν τη διακοπή. Τέσσερις βαθμοί στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια για τους αήττητους εντός έδρας Αρκάδες, ενώ το σύνολο του Γιάννη Αναστασίου προέρχεται από εμφατική επικράτηση απέναντι στην ΑΕΛ στο Αγρίνιο (3-0). Προς τα αριστερά δείχνει η παράδοση, καθώς ο Παναιτωλικός κέρδισε μόλις 1 από τα 22 τελευταία ραντεβού τους ανεξαρτήτως έδρας.

Μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο. Ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» το τρίποντο που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της κατάταξης, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων της αγωνιστικής, με το μυαλό -θέλοντας και μη- να.. ξεφεύγει, αφού την Τετάρτη ακολουθεί η σπουδαία μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Εντυπωσιακό στατιστικό πως οι Πειραιώτες δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ σε πρώτο ημίχρονο αγώνα της Super League.

Ντεμπούτο στον πάγκο του Ατρομήτου για τον Βόσνιο τεχνικό, Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος μέχρι πρότινος βρισκόταν στο «τιμόνι» της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας περάσει στο παρελθόν -μεταξύ άλλων- από ΑΕ και Άρη Λεμεσού.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Super League

Σάββατο 22/11

19:30 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

20:00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23/11

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 24/11

18:00 Βόλος – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΛ – ΟΦΗ

Πηγή: ΕΡΤNews