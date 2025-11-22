Βίντεο: Εύζωνας ολοκληρώνει τη θητεία του και «λυγίζει» – Η συγκινητική στιγμή

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο από την Προεδρική Φρουρά κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας έναν εύζωνα τη στιγμή που ολοκληρώνει τη θητεία του. Ο στρατιώτης δεν κατάφερε να κρύψει τη φόρτιση της τελευταίας του ημέρας στην Υπηρεσία, ενώ περπατούσε περήφανα μαζί με τους συναδέλφους του.

Το βίντεο αποτυπώνει έντονα τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, με τους εύζωνες να βιώνουν την ολοκλήρωση αυτής της απαιτητικής, αλλά βαθιά τιμητικής αποστολής.

Στο υλικό ακούγονται και τα χειροκροτήματα του κόσμου, που βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την αλλαγή φρουράς, ενώ δεν έμεινε ασυγκίνητος ούτε ο επικεφαλής.

Ο τελευταίος μεγάλος βηματισμός του Ευζώνου πριν γίνει πολίτης με δάκρυα στα μάτια !

Μια Πατρίδα έχουμε 🇬🇷



Για τους εύζωνες, η θητεία στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί εμπειρία ζωής. Ένα κομμάτι της καθημερινότητας που, όπως φαίνεται, μένει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη τους.

