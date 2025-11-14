Μπρατάκος: «Η κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ και η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες δημιουργούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις»

Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΒΕΑ Μπρατάκος

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, σχολιάζοντας τη θέση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και τη στήριξη της πρότασης του  ECOFIN για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στις Βρυξέλλες αποτελεί μια ξεκάθαρη και τολμηρή παρέμβαση προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

Η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες — χωρίς το όριο των 150 ευρώ — είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προστατεύει τον Ευρωπαίο καταναλωτή και, πάνω από όλα, δημιουργεί συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις.

Ως ΕΒΕΑ στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που θωρακίζει την αγορά από αθέμιτες πρακτικές και ενισχύει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με κανόνες. Η θέση της Ελλάδας, όπως εκφράστηκε σήμερα, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση: ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, κοινό για όλους, που επιτρέπει στην υγιή επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί, να καινοτομήσει και να επενδύσει.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες ζητούν εδώ και χρόνια ένα δίκαιο και σύγχρονο ευρωπαϊκό τελωνειακό καθεστώς. Η συζήτηση στο ECOFIN και η στάση της χώρας μας αποτελούν ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου μετά από επικίνδυνο challenge-Προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Γρήγορη επούλωση των πληγών: Πώς μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Εξοικονομώ 2025: Οι 4 αλλαγές που έρχονται – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

«Κλειστά» ακίνητα: Αλλάζουν τα δεδομένα για τις φοροαπαλλαγές – Όλες οι λεπτομέρειες

https://www.foxreport.gr/technology/ios-26-oi-3-rythmiseis-tou-iphone-pou-prepei-na-allaksete-tora-symfona-me-eidikous-asfa...

Η αηδιαστική αλήθεια πίσω από το «κίτρινο μαξιλάρι» που προκάλεσε διαδικτυακή συζήτηση
περισσότερα
07:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Επιβολή δασμών: Πόσο και σε ποια προϊόντα που πωλούνται από Temu και Shein θα αυξηθούν οι τιμές – Παραδείγματα

19:50 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ – Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Σε υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος “Εξοικονομώ 2025” από 434.0...
19:37 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΕΒΕΘ: Τι έδειξε το Βαρόμετρο για τις προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων

Νέα έρευνα του Βαρόμετρου του ΕΒΕΘ (δεύτερου εξαμήνου του 2025) έδειξε πως υπάρχει στασιμότητα...
17:03 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα»

Τις θέσεις της Ελλάδας σχετικά με την Οδηγία της ΕΕ για τη φορολογία της ενέργειας, στο πλαίσι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα