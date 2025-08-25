Μιχάλης Σαράντης: «Είχα την ενοχή ότι έχω περισσότερα από τους φίλους μου, που δεν είχαν καθόλου»

Ο Μιχάλης Σαράντης μίλησε στο «Βήμα της Κυριακής» και στη Μυρτώ Λοβέρδου, αναφερόμενος στην ενοχικότητα που τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο, στον τρόπο που αυτή επηρέασε τη ζωή του, αλλά και στη σημασία της κοινωνικής ευαισθησίας. Ο δημοφιλής ηθοποιός μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για την ατομική ευθύνη, την κοινωνία και το πώς μεγάλωσε σε μια γειτονιά με πολλές δυσκολίες.

«Όλοι νιώθουμε την ενοχή για τα μεγάλα πράγματα που συμβαίνουν και κάπως τα έχουμε αφήσει να συμβούν, ακόμα και αν δεν το θέλαμε. Η ενοχή είναι πρωτόγονο συναίσθημα. Ούτως ή άλλως είμαι και πολύ ενοχικός άνθρωπος», σημείωσε αρχικά ο Μιχάλης Σαράντης.

Στη συνέχεια τόνισε: «Εμένα η παγίδα της ατομικής ευθύνης δεν μου πολυαρέσει – ο κόσμος την αναλαμβάνει και οφείλει να το κάνει. Αλλά η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος και εκείνων που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Ούτε πρέπει να είσαι αριστερός για να είσαι κοινωνικά ευαίσθητος. Εγώ, όσο μπορώ, κάτι κάνω. Όταν έρθει ένας διπλανός μου και μου πει “δεν έχω να φάω”, θα του δώσω. Θυμάμαι τη μάνα μου, έτσι ήταν. Εμείς, επειδή τότε ήμασταν λίγο πιο άνετοι σε μια γειτονιά που ήτανε πολύ δύσκολα, είχα την ενοχή ότι έχω περισσότερα από τους φίλους μου, που δεν είχαν καθόλου».