Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Την Παρασκευή η πρεμιέρα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ – Πρακτικές συμβουλές και οδηγίες

Γεωργία Λινάρδου

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026, με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να διαγωνίζονται στο πρώτο μάθημα, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, την Παρασκευή 29 Μαΐου. Το Σάββατο 30 Μαΐου είναι η ώρα των Νέων Ελληνικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης, κωδικοποιεί τα σημεία στα οποίοι οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνον πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους σε κάθε μάθημα.

  • Καλό είναι να μην επιμένουν υπερβολικά σε δύσκολα θέματα και να αποφεύγουν άσκοπες συζητήσεις πριν από την εξέταση.
  • Χρειάζεται να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα του θέματος.
  • Είναι σημαντικό να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα, ώστε να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους και να αποφεύγουν το άγχος.
  • Πρέπει να δίνουν προσοχή στην καθαρότητα και τη σωστή διατύπωση του γραπτού τους, καθώς ένα προσεγμένο γραπτό δημιουργεί θετική εικόνα.

«Το σημαντικό είναι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους»

Αυτό πιστεύει ο Γ.Βαφειαδάκης για τους μαθητές που μπαίνουν στο «στίβο» των πανελλαδικών. «Να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται πως οι Πανελλαδικές εξετάτεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο και όχι το τελικό κριτήριο για την ποιότητα και την αξία του χαρακτήρα τους», υποστηρίζει ο ίδιος και επισημαίνει πως και οι γονείς των υποψηφίων οφείλουν «να διατηρούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι, χωρίς να μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά».

Πρακτικές οδηγίες για την ημέρα των εξετάσεων

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

  • Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:
  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.
  • Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
  • Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
  • Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

  • Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
  • Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
  • Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2026

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής:

Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Τέλος «ενδοσχολικών» εξετάσεων για τους μαθητές των Λυκείων

Το τέλος των απολυτήριων εξετάσεων (επονομαζόμενων και «ενδοσχολικών») για τους μαθητές της Γ’ λυκείου έχει οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2025. Καταληκτική καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων είναι η ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, δηλαδή δύο ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις του λυκείου, οι εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου, θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2025. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Λήξη μαθημάτων για τους μαθητές των Γυμνασίων

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα ακουστεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων είναι προγραμματισμένη από το υπουργείο Παιδείας από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

 

