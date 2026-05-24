Νέο κάλεσμα Τσίπρα με την μπάλα της Μπαρτσελόνα – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Με ένα βίντεο στα Social Media ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει νέο κάλεσμα για την Τρίτη 26 Μάϊου στην πλατεία Θησείου οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.

Κρατώντας μία μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, αναφέρει: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη στις 28 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί»…

Η Μπαρτσελόνα είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα εξ ου και η ποδοσφαιρική μπάλα, αλλά και η φανέλα με το νούμερο 26 που χρησιμοποίησε στα βίντεο-προαναγγελία του νέου κόμματος.

Κάποια στιγμή είχε, μάλιστα, δηλώσει πως: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά».



Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις με τον Αλέξη Τσίπρα και τους συνεργάτες του να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε επίπεδο επικοινωνίας στα social media.

Άλλοτε με μια φράση όπως «Τώρα είναι η Ώρα» και άλλοτε με χιούμορ που έχει να κάνει με το όνομα του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει διαρκή καλέσματα μέχρι το τελικό ραντεβού της Τρίτης 26 Μαϊου στις 8 το βράδυ.