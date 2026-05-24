Νέο κάλεσμα Τσίπρα με την μπάλα της Μπαρτσελόνα – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Γεωργία Λινάρδου

Πολιτική

Τσίπρας- Ιθάκη- παρουσίαση
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με ένα βίντεο στα Social Media ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει νέο κάλεσμα για την Τρίτη 26 Μάϊου στην πλατεία Θησείου οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.

Αλέξης Τσίπρας: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»

Κρατώντας μία μπάλα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα, αναφέρει: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη στις 28 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί»…

Η Μπαρτσελόνα είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα εξ ου και η ποδοσφαιρική μπάλα, αλλά και η φανέλα με το νούμερο 26 που χρησιμοποίησε στα βίντεο-προαναγγελία του νέου κόμματος.

Τσίπρας: Το νέο βίντεο για το όνομα του κόμματος – «Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει»

Κάποια στιγμή είχε, μάλιστα, δηλώσει πως: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά».

tsiprasbarcelona
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις με τον Αλέξη Τσίπρα και τους συνεργάτες του να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε επίπεδο επικοινωνίας στα social media.

Αλέξης Τσίπρας: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα» – Η νέα ανάρτηση με τη φανέλα και το «26»

Άλλοτε με μια φράση όπως «Τώρα είναι η Ώρα» και άλλοτε με χιούμορ που έχει να κάνει με το όνομα του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει διαρκή καλέσματα μέχρι το τελικό ραντεβού της Τρίτης 26 Μαϊου στις 8 το βράδυ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι παίρνει 35 συμπληρώματα την ημέρα: «Αυτά είναι τα μυστικά ομορφιάς μου»

Απώλεια βάρους: Πώς να διατηρήσετε τη μυϊκή μάζα σας, ακόμη κι αν παίρνετε GLP-1

Nέο έκτακτο επίδομα παιδιού από 150 ευρώ: Ποιοι αναμένεται να μείνουν εκτός πληρωμής τον Ιούνιο και γιατί

Τσάφος: Λογιστικό σφάλμα στη σύγκριση τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας – Ε.Ε.

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική υπηρεσία «First VPN» που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 25 ομάδες ransomware – Παγκόσμια επιχείρηση ...

Η Oura καταθέτει αίτηση για την είσοδό της στο χρηματιστήριο
περισσότερα
07:18 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Πώς τα θαλάσσια drones μπορούν να απειλήσουν τις φρεγάτες FDI Belharra

Η ανακάλυψη του θαλάσσιου drone (USV) στην Λευκάδα ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τον ρόλο των νέω...
18:00 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης για Κοβέσι: «Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημά της για άρση ασυλίας – Αν το είχαμε κάνει εμείς…»

Απάντηση στις επικρίσεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία...
16:26 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ελλάδα – Ελβετία: Ενισχύουν τη συνεργασία τους απέναντι σε κρίσιμες προκλήσεις – Όλα όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Κασίς

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, Ελλάδα κ...
14:52 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Σκεφτόμουν τι θα κάνω, εάν τον πετύχω κάπου στον δρόμο

Την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της «17Ν» σχολίασε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν