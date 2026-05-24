Nέο έκτακτο επίδομα παιδιού από 150 ευρώ: Ποιοι αναμένεται να μείνουν εκτός πληρωμής τον Ιούνιο και γιατί

Δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν -σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα- στην πληρωμή Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ του νέου έκτακτου επιδόματος παιδιού από 150 ευρώ ανά τέκνο δύο κατηγορίες πολιτών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η μια κατηγορία αφορά τους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν υποβάλει εγκαίρως τη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Για παράδειγμα όσοι προβούν σε αυτήν την ενέργεια τον Ιούλιο, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην πληρωθούν τέλη Ιουνίου και αυτό διότι δεν θα μπορούν να γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πληρωθούν μεταγενέστερα. Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εκπνέει στις 15 Ιουλίου 2026.

Η άλλη κατηγορία είναι τα νοικοκυριά που δεν λαμβάνουν το επίδομα παιδιού (Α21) από τον ΟΠΕΚΑ. Όπως τονίζει αρμόδια πηγή στο enikonomia.gr, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, κάποιος που δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος παιδιού (Α21) δεν θα μπορεί να πάρει το νέο έκτακτο επίδομα παιδιού.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά

Υπενθυμίζεται πως, το ποσό του έκτακτου επιδόματος παιδιού που θα λάβει ένα νοικοκυριό αρχίζει από 150 ευρώ και αυτό θα διαμορφωθεί με βάσει τον αριθμό τέκνων. Ειδικότερα:

Α. Οι άγαμοι γονείς

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 1 παιδί είναι 39.000 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 150 ευρώ.

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 2 παιδιά είναι 44.000 ευρώ. Στα 300 ευρώ διαμορφώνεται το ποσό της ενίσχυσης.

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 3 παιδιά είναι 49.000 ευρώ. Στα 450 ευρώ είναι το ποσό της ενίσχυσης.

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 4 παιδιά είναι 54.000 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 600 ευρώ .

Το όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 5 παιδιά είναι 59.000 ευρώ. Στα 750 ευρώ ανέρχεται το ποσό της ενίσχυσης.

Το όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 6 παιδιά ή περισσότερα είναι 64.000 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης αρχίζει από 900 ευρώ και άνω.

Β. Τα έγγαμα νοικοκυριά

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 1 παιδί είναι 40.000 ευρώ. Η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 150 ευρώ.

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 2 παιδιά είναι 45.000 ευρώ. Στα 300 ευρώ ανέρχεται η ενίσχυση.

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 3 παιδιά είναι 50.000 ευρώ. Η ενίσχυση είναι 450 ευρώ .

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 4 παιδιά είναι 55.000 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ .

Το όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 5 παιδιά είναι 60.000 ευρώ. Στα 750 ευρώ ανέρχεται η ενίσχυση.

Το όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με 6 παιδιά ή περισσότερα είναι 65.000 ευρώ. Από 900 ευρώ και άνω αρχίζει το ποσό της ενίσχυσης

Ο τρόπος πληρωμής και οι ενστάσεις

Το νέο έκτακτο επίδομα παιδιού αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα, τέλη Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.212.726 δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται να έχουν υποβάλουν κάποια σχετική αίτηση. Δηλαδή το μέτρο αυτό, αφορά άνω του 80% των οικογενειών. Διευκρινίζεται πως βασική προϋπόθεση για την εν λόγω καταβολή είναι ο δικαιούχος να έχει δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ.

Επίσης προβλέπεται να δοθεί και περίοδος υποβολής ενστάσεων αναφορικά με το επίδομα για τους δικαιούχους που δεν θα πληρωθούν. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις για την ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου να γνωρίζουν για το εάν θα χρειαστεί να κάνουν κάποια ενέργεια.

Επίδομα παιδιού Α21 και νέο έκτακτο επίδομα παιδιού: Μπορεί κάποιος να τα λάβει και τα δύο;

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο enikonomia.gr πως, μπορεί κάποιος να λάβει από τον ΟΠΕΚΑ στις 29 Μαΐου τη δεύτερη διμηνιαία δόση (Μαρτίου-Απριλίου) του επιδόματος παιδιού για το 2026 και τον Ιούνιο το νέο έκτακτο επίδομα παιδιού.