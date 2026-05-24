Θεσσαλονίκη: Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης η πολύχρωμη πορεία του 10ου αυτοοργανωμένου Pride – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Mε τη φράση «No pride in war», δηλαδή δεν υπάρχει καμία περηφάνεια στον πόλεμο, να δεσπόζει στο κεντρικό πανό τους και φωνάζοντας συνθήματα μεταξύ άλλων υπέρ της διαφορετικότητας και κατά της ομοφοβίας, της έμφυλης βίας και των πολέμων, άνθρωποι που κρατούσαν πολύχρωμες σημαίες, σύμβολα του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, αλλά και σημαίες της Παλαιστίνης, πραγματοποίησαν το απόγευμα του Σαββάτου 24/5 πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 10ου αυτοοργανωμένου Pride, παρά τον βροχερό καιρό.

H πορεία άρχισε περίπου στις 19:00, ενώ προηγήθηκε προσυγκέντρωση στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, φεστιβάλ όπως το Αυτοοργανωμένο Pride μπορούν να ενισχύσουν τις αντιπολεμικές και αντιφασιστικές αντιστάσεις της κοινωνίας, καθώς ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό, οι συγκεντρωμένοι αντιτάσσουν τη ζωή, τον έρωτα και την υπερηφάνεια τους.

«Επιλέγουμε έναν κόσμο συμπεριληπτικό και φροντιστικό για όλα μας. Επιλέγουμε τη ζωή. Με όλα τα χρώματα της», τόνιζαν οι συγκεντρωμένοι.

«Το επετειακό 10ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride είναι από μόνο του μια μεγάλη επιτυχία της λοατκια+ κοινότητας της πόλης. Χαιρόμαστε που ήμασταν η ομάδα που ανέλαβε την αρχική πρωτοβουλία για αυτό και παρέμεινε ενεργή στη συνδιαμόρφωση του Αυτοοργανωμένου Pride όλα αυτά τα χρόνια. Στις σημερινές συνθήκες της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και παντού, αλλά και του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φεστιβάλ όπως το Αυτοοργανωμένο Pride μπορούν να ενισχύσουν τις αντιπολεμικές και αντιφασιστικές αντιστάσεις της κοινωνίας. Ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό, εμείς αντιτάσσουμε τη ζωή, τον έρωτα, την περηφάνια μας», τονίζοταν, μεταξύ άλλων, στο κάλεσμα για το αυτοργανωμένο pride από την ομάδα Sylvia Rivera.

Δείτε φωτογραφίες: