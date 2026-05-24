Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακή (24/5) – Που θα δείτε τον τελικό της EuroLeague Ολυμπιακός – Ρεάλ

Ο τελικός του Final Four της EuroLeague Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 2 HD Socca Euro

13:15 COSMOTE SPORT 2 HD Socca Euro

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS14

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ράιν Νέκαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Σασουόλο Serie A

16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS15

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών

18:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ Premier League

18:00 Novasports Extra 3 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ Premier League

18:00 Novasports Extra 2 Μπέρνλι – Γουλβς Premier League

18:00 Novasports Extra 1 Φούλαμ – Νιούκαστλ Premier League

18:00 Novasports Start Τότεναμ – Έβερτον Premier League

18:00 Novasports News Γουέστ Χαμ – Λιντς Premier League

18:00 Novasports 6HD Σάντερλαντ – Τσέλσι Premier League

18:00 Novasports 4HD Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ Premier League

18:00 Novasports 3HD Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα Premier League

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS16

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

18:00 Novasports 5HD Adidas NextGen EuroLeague Finals

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Ουντινέζε Serie A

19:30 Novasports 1HD Βαγιαδολίδ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο

21:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four τελικός

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Socca Euro

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λέτσε – Τζένοα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Κρεμονέζε – Κόμο Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Ρόμα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Γιουβέντους Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Ντάλας Γουίνγκς WNBA

 

 

