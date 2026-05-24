Ολυμπιακός: Έτοιμος για ένα ακόμα «ραντεβού» με την Ιστορία – Απόψε η μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ στον τελικό της Euroleague, πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Telekom Center Athens” (24/05, 21:00, Novasports Prime) με όνειρο να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό στέμμα. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι για τη μεγάλη μάχη του τελικού της EuroLeague, στοχεύοντας στην επιστροφή τους στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μακριά από τον τίτλο του φαβορί θέλει να κρατήσει τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παρά τα προβλήματα τραυματισμών και τις απουσίες που ταλαιπωρούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως οι αναμετρήσεις κόντρα στη «βασίλισσα» κρύβουν πάντα τεράστια ένταση, χαρακτηρίζοντας το αποψινό παιχνίδι ως άλλη μια σπουδαία ευρωπαϊκή μάχη ανάμεσα σε δύο κορυφαίους συλλόγους. Παράλληλα, εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες των παικτών του, ξεκαθαρίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι απόλυτα έτοιμοι και θα δουλέψουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, τόσο στο τακτικό όσο και στο πνευματικό κομμάτι, για να φτάσουν στη νίκη.

«Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι το να παίζεις έναν τελικό απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η Ρεάλ. Θα είναι μία πραγματική μάχη. Όπως ήταν και κάθε φορά στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Μας αξίζει που είμαστε εδώ όπως αξίζει και στη Ρεάλ φυσικά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχικά και τακτικά. Να προσαρμοστούμε σε όσα θα κάνει η Ρεάλ και να τα εφαρμόσουμε. Τίποτα περισσότερο. Είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι», δήλωσε ο τεχνικός των ερυθρολεύκων.

Για το παράδοξο να έχει τρεις ή και τέσσερις σέντερ απέναντι στη Ρεάλ που έχει μείνει χωρίς και το αν θα κάνει κάποια προσαρμογή ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Αρχικά δεν είμαι ποτέ χαρούμενος όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Συμφωνώ πως η Ρεάλ στερείται τριών σημαντικών παικτών. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ ποιος θα είναι τελικά ο παράγοντας που θα κρίνει ένα παιχνίδι. Είμαι βέβαιος πως ο Σέρτζιο θα προετοιμάσει κάτι διαφορετικό για να καλύψει τις απουσίες. Ίσως κάποια ζώνη, όπως μερικές που χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Είναι έξυπνος και αρκετά έμπειρος για να βρει έναν τρόπο να είναι ανταγωνιστικός στο παιχνίδι.

Δεν περιμένουμε ένα εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη φιλοσοφία μας στο παιχνίδι κι εκείνοι το ίδιο. Βεβαίως μην περιμένετε από εμένα να πω πως είμαστε φαβορί ή κάτι τέτοιο. Έχουμε την αυτοπεποίθησή μας για την ομάδα μας, όπως και η Ρεάλ. Αυτό έρχεται από την ποιότητα και την εμπειρία που έχουμε».

«Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι και κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί και εξασκηθεί. Είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Εβάν Φουρνιέ περιμένει πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα παρουσιαστεί γεμάτη ενέργεια και σκληράδα στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» δεν συμφωνεί πάντως πως ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να παρουσιαστεί επιθετικά σε νούμερα κοντά στον μέσο όρο του, τους 90,7 πόντους που σημείωνε μέχρι το τζάμπολ του ημοτελικού με τη Φενερμπαχτσέ, για να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του. «Διαφορετικό παιχνίδι. Θα παίξουμε απέναντι σε διαφορετική άμυνα. Δεν μπορείς να κάνεις συγκρίσεις, όταν παίζεις με διαφορετικές ομάδες. Η Ρεάλ έπαιζε απέναντι στη Βαλένθια, δηλαδή έπαιξε ένα up tempo παιχνίδι, με πολύ γρήγορο ρυθμό. Εμείς παίζαμε κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, την ομάδα με την καλύτερη άμυνα στη Λίγκα. Ξέρετε… κάθε παιχνίδι, έχει τη δική του ιστορία,» δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο μέγεθος του επιτεύγματος του Ολυμπιακού να προκριθεί σε έναν ακόμα τελικό της EuroLeague αναφέρθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ υπογράμμισε ότι το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» θα παλέψουν για τον ευρωπαϊκό τίτλο επί ελληνικού εδάφους κάνει τη στιγμή μοναδική για όλους στην ομάδα.

«Υπάρχει ενθουσιασμός που πηγαίνουμε στο αυριανό παιχνίδι. Είναι μία ευλογία. Είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε αυτό το παιχνίδι εντός έδρας και μπροστά στους φίλους μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να το κάνουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι πνευματικά σήμερα και αύριο», είπε ο διεθνής γκαρντ των “ερυθρόλευκων”, μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center.

Με σεβασμό για τον Ολυμπιακό μίλησε o προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, ενόψει του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague (24/5, 21:00), τονίζοντας πως οι “ερυθρόλευκοι” δικαίως τερμάτισαν στην κορυφή της κανονικής διάρκειας. Ο προπονητής της Ρεάλ είπε πως η “Βασίλισσα” δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Ουσμάν Γκαρούμπα δεν θα αγωνιστεί στον κυριακάτικο τελικό.

«Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα το πώς θα το δεις. Ταυτόχρονα, είμαστε εδώ για έναν λόγο. Είμαστε εδώ γιατί βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη την σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του ματς», είπε ο Σκαριόλο.

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρεάλ Μαδρίτης λόγω των απουσιών αναφέρθηκε ο Μάριο Χεζόνια, επισημαίνοντας ότι στον τελικό της EuroLeague τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη νοοτροπία και την ικανότητα προσαρμογής. Μιλώντας ενόψει της μεγάλης μάχης με τον Ολυμπιακό, ο Κροάτης φόργουορντ υπογράμμισε ότι η εμπειρία είναι το «κλειδί» ιδίως για τη διαχείριση των τραυματισμών και του περιορισμένου ροτέισον.

«Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Φάιναλ-Φορ. Δύο ιστορικοί γίγαντες της Ευρωλίγκας. Μιλώντας μετά από αυτόν τον gentleman δεν υπάρχουν πολλά να πω», είπε ο Μάριο Χεζόνια.

«Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Είναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα» ανέφερε.

Ποιοι σφυρίζουν στον τελικό

Η Euroleague ανακοίνωσε την διαιτητική τριάδα, η οποία θα σφυρίξει στον αυριανό μεγάλο τελικό του Telekom Center Athens, οι οποίοι θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς.

Ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρ και οι άλλοι δύο στον ημιτελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Βαλένθια.

Oι τέσσερις τελικοί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε τελικό EuroLeague (ή Κυπέλλου Πρωταθλητριών) για 5η φορά στην ιστορία τους. Μέχρι στιγμής, η «βασίλισσα» –η οποία παραμένει η πολυνίκης του θεσμού με 11 τρόπαια– έχει το πάνω χέρι, καθώς προηγείται με 3-1 στις προηγούμενες τέσσερις μονομαχίες τους. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι δύο από τις τρεις νίκες των Ισπανών απέναντι στους «ερυθρόλευκους» σημειώθηκαν εντός Ισπανίας.

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ 1995 / ΣΑΡΑΓΟΣΑ

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ο Ολυμπιακός αποκλείει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και προκρίνεται στον τελικό, αλλά χάνει τον τίτλο, αυτή τη φορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Σαραγόσα. Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος καθόταν στον πάγκο της Μπανταλόνα την προηγούμενη χρονιά (1994), όταν οι «ερυθρόλευκοι» απώλεσαν τον τίτλο στο Τελ Αβίβ.

ΤΕΛΙΚΟΣ (13/4/1995): Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ολυμπιακός 73-61

Γήπεδο: Πρενθίπε Φελίπε

Σκορ: 38-28 (ημίχρονο), 35-33 (τελικό)

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζιχ (Πολωνία) – Γιούγκερμπραντ (Φινλανδία)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Λάσα 1, Σάντος 7, Γκαρσία Κολ 2, Μπιριούκοφ, Αρλάουκας 16, Αντούνεθ 12, Σαμπόνις 23, Φερέρ, Καργκόλ 6, Μαρτίν 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ιωαννίδης): Μπακατσιάς 2, Σιγάλας 10, Σταμάτης, Καμπούρης, Τζόνσον 9, Νάκιτς 15, Φασούλας, Τόμιτς 3, Τάρλατς 7, Βολκόφ 15

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ 2013 / ΛΟΝΔΙΝΟ

Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τρίτη στην ιστορία του (1997, 2012, 2013) στέφθηκε στις 12 Μαϊου 2013 ο Ολυμπιακός, στο Λονδίνο, επικρατώντας 100-88 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν έτσι στο κλειστό «κλαμπ» των Μακάμπι Τελ Αβίβ (2004-2005) και Γιουγκοπλάστικα (1989, 1990, 1991) που είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει «back to back» τίτλους σε φάιναλ φορ. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο αρχηγός του, Βασίλης Σπανούλης, που πέτυχε 22 πόντους -όλους στο β΄ μέρος- και είχε 5/9 τρίποντα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να προηγηθεί με +17 πόντους, 27-10, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, μετά από τρίποντα του Ρούντι Φερνάντεθ. Μετά το 37-41 στο ημίχρονο, ο «σεληνιασμένος» Βασίλης Σπανούλης με 3/3 διαδοχικά τρίποντα έδωσε στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά το προβάδισμα στο 23′ (48-45). Νέο τρίποντο του Σπανούλη στο 33′ για το +8 (70-62), ενώ 5 λεπτά πριν τη λήξη ο Σερμαντίνι διαμόρφωσε το 78-70.

Ο Ολυμπιακός δεν έχανε με τίποτα τον τίτλο και στα 5 τελευταία λεπτά ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά. “Remake” του τελικού ένα χρόνο νωρίτερα ο ημιτελικός ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ολυμπιακός, όσον αφορά στην ταυτότητα των αντιπάλων, όχι όμως και στην εξέλιξη του αγώνα: Ο Ολυμπιακός με άμυνα για σεμινάριο και 41 ριμπάουντ έναντι 29 των Ρώσων επέβαλε το ρυθμό του και είχε τον έλεγχο από το… πρώτο λεπτό, οπως φαίνεται και από το σκορ ημιχρόνου, 28-40. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον ημιτελικό ήταν ο Κάιλ Χάινς με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ! Λίγους μήνες αργότερα, ο Αμερικανός θα επέλεγε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ δυσαρεστώντας διοίκηση και φιλάθλους στον Πειραιά. Πρώτος σκόρερ της ΤΣΣΚΑ ο Σόνι Ουίμς (13π.), ενώ μία ακόμη φορά… εξαφανίστηκε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Μίλος Τεόντοσιτς (5π.).

ΤΕΛΙΚΟΣ: (12/5/2013): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

Γήπεδο: O2 Αρίνα

Τα δεκάλεπτα: 10-27, 37-41, 61-61, 100-88

ΔΙΑΙΤΗΤEΣ: Τσέρεμπουκ (Ιταλία), Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ρίζικ (Ουκρανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάινς 12, Λο 20 (1), Άντιτς 10 (1), Σπανούλης 22 (5), Περπέρογλου 10 (2), Σερμαντίνι 3, Σλούκας 11, Πάουελ 2, Πρίντεζης 5, Παπανικολάου 5, Κατσίβελης

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πάμπλο Λάσο): Ντρέιπερ, Φερνάντεθ 21 (3), Σουάρεθ 5, Ρέγες 4, Μίροτιτς 7 (1), Ροντρίγκεθ 17, Μπέγκιτς 6, Κάρολ 5 (1), Γιουλ 14 (4), Σλότερ 9

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ 2015 / ΜΑΔΡΙΤΗ

Η Ρεάλ στέρησε από τον Ολυμπιακό, στον τελικό της Μαδρίτης, ένα τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, στο 9ο φάιναλ φορ της ιστορίας του. Η πολυνίκης της διοργάνωσης «βασίλισσα» ήταν ανώτερη των «ερυθρόλευκων και νίκησε με 78-59 αυξάνοντας σε 9 τους τίτλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, 20 χρόνια μετά τον τελευταίο (1995). Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός έκανε υπερπροσπάθεια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την οποία ο απέκλεισε με 68-70! Με τρία τρίποντα του Βασίλη Σπανούλη, η ομάδα του Πειραιά γύρισε από το -9, 63-54, 3,5 λεπτά πριν τη λήξη και την απέκλεισε για 3η φορά σε ισάριθμες που τη βρήκε σε φάιναλ φορ από το 2012. Μία ομάδα με πέντε φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό!

Στον τελικό, όμως ο Ολυμπιακός προδόθηκε από την αστοχία του σε τρίποντα (5/23), βολές (12/26), αλλά κυρίως λόγω της αδυναμίας του να ελέγξει τα ριμπάουντ. 28 αμυντικά η Ρεάλ, 20 ο Ολυμπιακός. Και τα επιθετικά, το δυνατό σημείο της Ρεάλ 12 – 5. Ο Τζέισι Κάρολ με 3 διαδοχικά τρίποντα στην 3η περίοδο και 11 σερί δικούς του πόντους στο σύνολο είπε «όχι» στην ελληνική ομάδα. Αν και ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, MVP αναδείχτηκε ο Αργεντινός Αντρές Νοτσιόνι με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τον Ολυμπιακό, ο Ματ Λοτζέσκι σημείωσε 17 πόντους, ο Πρίντεζης 11, οι Χάντερ και Σλούκας από 10, με τον Αμερικανό να μαζεύει και 7 ριμπάουντ στην πρώτη παρουσία του. Ο Σπανούλης με 3 πόντους (0/4 τρίποντα) δεν κατάφερε να αυξήσει σε 4 τους προσωπικούς τίτλους του σε Ευρωλίγκα και σε βραβεία MVP σε φάιναλ φορ.

ΤΕΛΙΚΟΣ: (17/5/2015): Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

Γήπεδο: Barclaycard Center

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 35-28, 53-46, 78-59

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ (Σλοβενία), Ρίζικ (Ουκρανία), Μπελόσεβιτς (Σερβία)

<Β>ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πάμπλο Λάσο): Ρίβερς 5 (1), Φερνάντεθ 7 (1), Νοτσιόνι 12 (2), Ματσιούλις 9 (2), Ρέγιες 2, Ροντρίγκεθ 11 (1), Αγιόν 2, Κάρολ 16 (4), Γιουλ 12 (2), Μπουρούσης, Σλότερ 2.

<Β>ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Πέτγουεϊ 2, Χάντερ 10, Ντάνστον 4, Σπανούλης 3, Παπαπέτρου, Σλούκας 10 (2), Πρίντεζης 11, Αγραβάνης, Μάντζαρης 1, Λαφαγιέτ 1, Ντάρντεν, Λοτζέσκι 17 (3).

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ 2023/ ΚΑΟΥΝΑΣ

Η… κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου… «έπιασε» και στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 79-78 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague. H ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην Ιστορία της, δέκα χρόνια από την τελευταία φορά (Λονδίνο 2013). Στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στους παίκτες του είπαν «όχι» η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης που αύξησε σε 11 τα τρόπαιά της πέντε χρόνια μετά το τελευταίο (2018), ο Σέρχιο Γιουλ που πέτυχε το νικητήριο καλάθι και πρώτους πόντους του στο ματς στα 3,2΄΄ πριν τη λήξη, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ μεε 15 πόντους και 9 ασίστ και ο ΜVP του φάιναλ φορ Έντι Ταβάρες με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Συμβολή στη νίκη της ισπανικής ομάδας επί του Ολυμπιακού στον τελικό είχε ο Μάριο Χεζόνια με 12 πόντους και ο Φαμπιάν Κοζέρ με 11 (3/5 τρίποντα). Με τον χρόνο «δαμόκλειο σπάθη» πάνω από το… κεφάλι του Ολυμπιακού πλεον, ο Κώστας Σλούκας πήρε το τελευταίο σουτ στα 2΄΄ αλλά ήταν άστοχος αυτή τη φορά.

Ο Ολυμπιακός είχε προσπεράσει με +12 (24-12) πραγματοποιώντας ιδανικό ξεκίνημα με τρίποντα από Κέιναν και Παπανικολάου, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης επέβαλε τον ρυθμό της στη 2η περίοδο προσπέρασε με +5 (40-45) και μετά το 45-45 του ημιχρόνου, το ματς ήταν… θρίλερ. Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με _6 (78-72) στα 2:13΄΄ πριν τη λήξη, από δίποντο του Κέιναν, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ απάντησε με 5 δικούς του πόντους (78-77) και ο Γιουλ έγινε «δήμιος» του Ολυμπιακού. Ο MVP εκείνης της σεζόν, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εξαιρετικός με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ από πλευράς Ολυμπιακού, ενώ ο Αϊζάια Κέιναν σημείωσε 21 πόντους με 5/6 τρίποντα. Ο ΜακΚίσικ είχε 14 πόντους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η πρώτη ισπανική ομάδα που κατακτά το τρόπαιο μετά από νίκη της σε clasico στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Στους πέντε ημιτελικούς που είχαν προηγηθεί ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, ποτέ ξανά δεν είχε κτακτήσει τον τίτλο η νικήτρια.

ΤΕΛΙΚΟΣ: (21/5/2023): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 78-79

Γήπεδο: Zalgirio Arena

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 45-45, 63-59, 78-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ (Σλοβενία), Βίλιους (Λιθουανία), Ντιφαλά (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέιναν 21 (5), Λαρεντζάκης, Φαλ, Σλούκας 6 (1), Βεζένκοφ 29 (2), Παπανικολάου 6 (2), Μπόλομποϊ 2, Μπλακ, ΜακΚίσικ 14 (2)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσους Ματέο): Ουίλιαμς-Γκος 9 (1), Κοζέρ 11 (3), Ράντολφ 3 (1), Φερνάντεθ 3, Χανγκά 2, Χεζόνια 12 (2), Ροντρίγκεθ 15 (2), Ταβάρες 13, Γιουλ 2, Εντιαγέ 3 (1), Μούσα 6 (2)

Final Four: Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Ρεάλ – Αλλαγές από την ΕΛ.ΑΣ. ενόψει του μεγάλου τελικού

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τις νέες, επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ο.Α.Κ.Α, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια. Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ θα εφαρμοστούν με αυστηρότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων και την έγκαιρη προσέλευση όλων όσοι έχουν εισιτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

«Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το Ο.Α.Κ.Α..

Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το Ο.Α.Κ.Α. θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από τις 15:00.

Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες».