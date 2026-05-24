Τι απαντά το Βρετανικό Μουσείο για τη νέα συζήτηση στην UNESCO για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Γλυπτά Παρθενώνα Βρετανικό Μουσείο
Φωτογραφία: Unsplash
«Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια “Συνεργασία για τον Παρθενώνα” συνεχίζονται και είναι εποικοδομητικές» ανέφερε στο ΕΡΤnews εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου, σχολιάζοντας τη νέα συζήτηση στην UNESCO για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το θέμα της επιστροφής τους στη χώρα μας.

Πρόσθεσε ότι το Μουσείο θεωρεί πως «μια τέτοια μακροπρόθεσμη συνεργασία θα πετύχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δυνατότητα να μοιράζονται τα σημαντικότερα εκθέματα με κοινό σε όλο τον κόσμο και στη διατήρηση της ακεραιότητας της εξαιρετικής συλλογής του Μουσείου».

Το Βρετανικό Μουσείο δεν σχολίασε ειδικά ούτε τη νέα συζήτηση στη UNESCO ούτε την τουρκική παρέμβαση σχετικά με το οθωμανικό φιρμάνι.

Το ΕΡΤnews έχει επίσης απευθύνει αίτημα για σχόλιο προς το βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει.

 

