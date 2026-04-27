Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι θα συνεχίσει να είναι σταθερά στο πλευρό της Ρωσίας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Korea
Σε αυτήν την εικόνα, που τραβήχτηκε από βίντεο και παρασχέθηκε από την Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, δεύτερος αριστερά, και η βορειοκορεατική κυβέρνηση, με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν, δεξιά, παρευρίσκονται στη συνάντηση για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτικές της Ρωσίας, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Όπως αναφέρεται, ο Κιμ είχε συνομιλίες με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, σχετικά με την τρέχουσα διεθνή πολιτική κατάσταση, στο πλαίσιο της ενισχυόμενης συνεργασίας μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας.

Παράλληλα, ρωσική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε Αντρέι Μπελούσοφ, παρέστη σε τελετή ολοκλήρωσης μνημείου προς τιμήν Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες στην περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με το KCNA.

Πηγές: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

