Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι θα συνεχίσει να είναι σταθερά στο πλευρό της Ρωσίας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτικές της Ρωσίας, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Όπως αναφέρεται, ο Κιμ είχε συνομιλίες με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, σχετικά με την τρέχουσα διεθνή πολιτική κατάσταση, στο πλαίσιο της ενισχυόμενης συνεργασίας μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας.

Παράλληλα, ρωσική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε Αντρέι Μπελούσοφ, παρέστη σε τελετή ολοκλήρωσης μνημείου προς τιμήν Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες στην περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με το KCNA.

Πηγές: Reuters