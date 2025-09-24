Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Blue Star Ferries, σχετικά με τον 20χρονο ναυτικό του πλοίου που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο
ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

 

