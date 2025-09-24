Σάλος με το σκάκι του «βασιλιά» Τζέφρι Επστάιν – Γυναίκες φιγουράρουν ως πιόνια

Ένα αλλόκοτο και ανατριχιαστικό εύρημα συνδέεται με το όνομα του καταδικασμένου Τζέφρι Επστάιν, καθώς αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας… παραγγελίας του: ένα σετ σκάκι αξίας 5.000 δολαρίων, ειδικά κατασκευασμένο με τον ίδιο ως βασιλιά και εννέα γυναίκες σε διάφορες πόζες, ως τα υπόλοιπα πιόνια.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, οι φιγούρες του σετ περιλαμβάνουν ένα ομοίωμα του Επστάιν να απεικονίζεται ως βασιλιάς.

Το έργο χρειάστηκε αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί, ξεκινώντας το 2016 όταν μια ομάδα γυναικών -περίπου στα 20 τους- επισκέφθηκε ένα φωτογραφικό στούντιο στη Νέα Υόρκη, ζητώντας μια φωτογράφιση που θα αποτελούσε τη βάση για τη δημιουργία των κομματιών.

Οι ίδιες επέστρεψαν πολλές φορές στο στούντιο, ντυμένες πάντα εντυπωσιακά, φτάνοντας να τραβήξουν συνολικά περίπου 600 φωτογραφίες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Στη συνέχεια, από τις εικόνες δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα γλυπτά που συνέθεσαν το πλήρες σετ των 36 κομματιών, συμπεριλαμβανομένων πιονιών, πύργων, ίππων, αξιωματικών και βασιλισσών.

Οι γυναίκες είπαν ότι ανήκαν «σε μια λέσχη σκακιού», χωρίς όμως να αποκαλύψουν ποιος ήταν ο πρόεδρος, σύμφωνα με το TMZ.

Ο ίδιος ο Επστάιν εμφανίστηκε προς το τέλος της διαδικασίας για να ποζάρει για τις δικές του φωτογραφίες, με τον υπάλληλο που τον εξυπηρέτησε να δηλώνει ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο διαβόητος πελάτης του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Επστάιν είπε στον υπάλληλο ότι «δεν γνώριζε καν πόσα κομμάτια πρέπει να έχει μια σκακιέρα».

Το τελικό κόστος του ειδικά σχεδιασμένου σκακιστικού σετ έφτασε τα 5.000 δολάρια – ένα ποσό ασήμαντο για κάποιον που την εποχή της αυτοκτονίας του, το 2019, στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης, διέθετε περιουσία σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει η New York Post.