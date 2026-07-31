ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο για την εκδήλωση πυρκαγιών, χαρακτηρίζοντάς τις αυθαίρετες. Επισημαίνει ότι η στοχοποίησή του δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και εξυπηρετεί σκοπιμότητες, ενώ τα στοιχεία του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. για το 2025 δείχνουν ότι μόνο το 1% των περιστατικών οφείλεται στο δίκτυο.

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Φωτιά, Ρέθυμνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τις πυρκαγιές, τονίζοντας ότι «η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών».
  • Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι οι «αυθαίρετες δημόσιες αναφορές» που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και εξυπηρετούν πρόσκαιρες σκοπιμότητες.
  • Σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. για το 2025, μόλις το 1% των περιστατικών πυρκαγιών αποδίδονται πραγματικά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τον ΔΕΔΔΗΕ να ζητά υπευθυνότητα και σεβασμό στα δεδομένα.

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Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δημόσιες αναφορές για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών. Όπως αναφέρει, «η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Την ώρα που τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διευκολύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που πραγματικά αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αγγίζει μόλις το 1% (ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ φτάνει το 3%).

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ζητώντας από όλους υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα».

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