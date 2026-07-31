Σημαντική ανακάλυψη στην Άνδρο: Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο με εκατοντάδες αμφορείς

Μία σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στα νερά της Άνδρου, όπου εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο που χρονολογείται στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή, έπειτα από υπόδειξη ιδιώτη, αποκαλύπτοντας το φορτίο ενός εμπορικού πλοίου της κλασικής εποχής.

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 39 έως 44 μέτρων και το φορτίο του αποτελείται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους αμφορέων, προερχόμενους από τη Μένδη, την Πεπάρηθο και τον τύπο Solokha 2, γεγονός που μαρτυρά τις εμπορικές διασυνδέσεις της εποχής.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας ανελκύστηκε δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο, προκειμένου να μελετηθεί περαιτέρω. Παράλληλα, στον χώρο του ναυαγίου βρέθηκε τμήμα μολύβδινης άγκυρας, καθώς και λίγοι λίθοι που πιθανότατα αποτελούσαν μέρος του έρματος του πλοίου.

Η πρώτη εκτίμηση των ειδικών κάνει λόγο για περίπου 600 έως 650 αμφορείς, αριθμός που καθιστά το εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελέτη του αρχαίου εμπορίου και της ναυσιπλοΐας κατά την ύστερη κλασική περίοδο.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού, η ανακάλυψη αναμένεται να εμπλουτίσει σημαντικά τις γνώσεις για τα εμπορικά δίκτυα της εποχής, ενώ η συστηματική έρευνα του ναυαγίου εκτιμάται ότι θα αποκαλύψει πολύτιμα στοιχεία τόσο για την προέλευση του πλοίου όσο και για τη φύση του φορτίου του.

Την αυτοψία πραγματοποίησε κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, αποτελούμενο από τον καταδυόμενο αρχαιολόγο Ευαγγελιστή Διονύσιο, τον καταδυόμενο συντηρητή αρχαιοτήτων Άγγελο Τσομπανίδη και τον τεχνικό βυθού Λουί Μερσενιέ.