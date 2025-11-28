Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο δικαστήριο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου 

Στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, βίντεο αποτυπώνει την ταχύτητα που αναπτύσσει το μηχάνημα την στιγμή που τα δύο αδέλφια βρίσκονται πάνω σε αυτό, λίγα λεπτά προτού ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής χάσει τη ζωή του.

Το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, προβλήθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών. Όπως καταγράφεται, ο 19χρονος μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Δημήτρη έχουν ανέβει σε μία καμπίνα του παιγνιδιού crazy dance.

Τα δύο παιδιά δείχνουν να διασκεδάζουν αμέριμνα, αγνοώντας τις τραγικές ελλείψεις των εγκαταστάσεων. Το παιγνίδι σε λίγα δευτερόλεπτα αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ενώ κάποια κορίτσια που είναι σε άλλα κουβούκλια του παιχνιδιού ακούγονται να φωνάζουν τρομαγμένα. Ξαφνικά η πλάτη του καθίσματος του 19χρονου σπάει και εκσφενδονίζεται προς τα πίσω.

«Όταν άρχισε να γυρνάει πάρα πολύ δυνατά το μηχάνημα άκουσα, ένιωσα το πρώτο κρακ από το κάθισμα. Γυρνάω και του λέω ‘Γιάννη ξεκολλάει’. Με κοιτάει, τον κοιτάω, μετά ακούω ένα μεγαλύτερο κράκ και τον βλέπω να φεύγει από δίπλα μου», δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ο αδελφός του 19χρονου, Δημήτρης Καμπαϊλής.

«Όσο και αν προσπαθούν να μπερδέψουν τα πράγματα, δεν θα μπορέσουν. Σήμερα θα βγει όλη η αλήθεια για όλη αυτή τη συμμορία, την σπείρα, απατεώνες που τα ‘παίρναν, που κάνουν τα πάντα, δεν θα μπορέσει καμία υπεράσπιση να τους σώσει, είναι πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση», δήλωσε από την πλευρά του ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής.

Το βίντεο που τράβηξε το μικρότερο από τα τρία αδέλφια, δείχνει ότι τα παιδιά δεν κουνήθηκαν από τις θέσεις τους, όπως υποστήριξε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων επιχειρώντας να μεταθέσει τις ευθύνες στο ίδιο το θύμα. Το βίντεο μαζί με φωτογραφίες προβλήθηκαν από τον πατέρα του 19χρονου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών όπου δικάζονται για τον θάνατο του γιου του οι ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, ο χειριστής του παιχνιδιού και ένας μηχανικός.

«Αναγκαστικά ξαναθυμηθήκαμε τι έγινε εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο αδελφός του 19χρονου και πρόσθεσε: «Δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε όμως να το κάνουμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπει ο καθένας στη θέση του».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Δεκεμβρίου με καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και ο πραγματογνώμονας που βρήκε σάπιο το φονικό παιγνίδι.

Δείτε το βίντεο: