Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο δικαστήριο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο δικαστήριο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου 

Στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, βίντεο αποτυπώνει την ταχύτητα που αναπτύσσει το μηχάνημα την στιγμή που τα δύο αδέλφια βρίσκονται πάνω σε αυτό, λίγα λεπτά προτού ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής χάσει τη ζωή του.

Το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, προβλήθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών. Όπως καταγράφεται, ο 19χρονος μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Δημήτρη έχουν ανέβει σε μία καμπίνα του παιγνιδιού crazy dance.

Τα δύο παιδιά δείχνουν να διασκεδάζουν αμέριμνα, αγνοώντας τις τραγικές ελλείψεις των εγκαταστάσεων. Το παιγνίδι σε λίγα δευτερόλεπτα αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ενώ κάποια κορίτσια που είναι σε άλλα κουβούκλια του παιχνιδιού ακούγονται να φωνάζουν τρομαγμένα. Ξαφνικά η πλάτη του καθίσματος του 19χρονου σπάει και εκσφενδονίζεται προς τα πίσω.

«Όταν άρχισε να γυρνάει πάρα πολύ δυνατά το μηχάνημα άκουσα, ένιωσα το πρώτο κρακ από το κάθισμα. Γυρνάω και του λέω ‘Γιάννη ξεκολλάει’. Με κοιτάει, τον κοιτάω, μετά ακούω ένα μεγαλύτερο κράκ και τον βλέπω να φεύγει από δίπλα μου», δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ο αδελφός του 19χρονου, Δημήτρης Καμπαϊλής.

«Όσο και αν προσπαθούν να μπερδέψουν τα πράγματα, δεν θα μπορέσουν. Σήμερα θα βγει όλη η αλήθεια για όλη αυτή τη συμμορία, την σπείρα, απατεώνες που τα ‘παίρναν, που κάνουν τα πάντα, δεν θα μπορέσει καμία υπεράσπιση να τους σώσει, είναι πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση», δήλωσε από την πλευρά του ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής.

Το βίντεο που τράβηξε το μικρότερο από τα τρία αδέλφια, δείχνει ότι τα παιδιά δεν κουνήθηκαν από τις θέσεις τους, όπως υποστήριξε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων επιχειρώντας να μεταθέσει τις ευθύνες στο ίδιο το θύμα. Το βίντεο μαζί με φωτογραφίες προβλήθηκαν από τον πατέρα του 19χρονου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών όπου δικάζονται για τον θάνατο του γιου του οι ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, ο χειριστής του παιχνιδιού και ένας μηχανικός.

«Αναγκαστικά ξαναθυμηθήκαμε τι έγινε εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο αδελφός του 19χρονου και πρόσθεσε: «Δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε όμως να το κάνουμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπει ο καθένας στη θέση του».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Δεκεμβρίου με καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και ο πραγματογνώμονας που βρήκε σάπιο το φονικό παιγνίδι.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Ανελκυστήρες: Λήγει σε δύο ημέρες η απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα εάν δεν δοθεί παράταση – Τι εξετάζεται

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση – Τα λάθη που «κοστίζουν»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:01 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε» – Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη λίγο πριν δολοφονηθεί 

Σε συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται οι τελε...
16:50 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ημερίδα: Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει – Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο ΕΒΕΑ

Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει» διοργανώνει το Γραφείο τ...
16:15 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Τέμπη-Δίκη για διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού: Διακοπή για τις 19 Δεκεμβρίου λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας

Στις 19 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεσ...
15:49 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι το επόμενο βήμα για την Ελλάδα που δημιουργεί και πατά σε σταθερά θεμέλια

«Ο Προϋπολογισμός του 2026, είναι η επιβεβαίωση ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της τη λογική της ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»