Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Αθηνών

Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες και Φίλιππος Ντε Γκρες έφτασαν στη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Τα τρία αδέλφια, συγκινημένα από την απώλεια της θείας τους -αδελφής του πολυαγαπημένου του πατέρα, τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου- την αποχαιρετούν σήμερα.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο, Αναστασία Ζάρκα, ο Παύλος Ντε Γκρες εξομολογήθηκε για την πριγκίπισσα Ειρήνη: «Ήταν κάτι που περιμέναμε εδώ και καιρό για τη θεία μου Ειρήνη. Ήταν άρρωστη, είχε δυνατή καρδιά και έζησε πιο πολύ από ό,τι περιμέναμε. Πρέπει να πω ότι χαρήκαμε που την είδαμε πριν κάποιους μήνες, όταν είχαμε ταξιδέψει για τα γενέθλια της Σοφίας».