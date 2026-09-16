Τηλεθέαση (15/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν την Τρίτη;

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Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 21,6% 2 ΣΚΑΪ Σήμερα 20,5% 3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 17,8% 4 OPEN Ώρα Ελλάδος 14,6% 5 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 7,7% 6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 6,8% 7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 5,8%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 26% 2 ΣΚΑΪ Live You 19,8% 3 OPEN 10 Παντού 18,6% 4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5% 5 ΕΡΤNEWS Newsroom 4,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 26,5% 2 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 11,6% 3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 11,2% 4 ΣΚΑΪ Σήμερα 10,5% 5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,4% 6 OPEN Ώρα Ελλάδος 6,3% 7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 4,8%

Ζώνη 10-1