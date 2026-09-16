Τηλεθέαση (15/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν την Τρίτη;

Aναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Εστιάζουν στη δυνατή μάχη των εκπομπών της πρωινής ζώνης. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρέθηκε στην πρώτη θέση στη ζώνη 5-10 με 21,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κυριάρχησαν στη ζώνη 10-1 με 26%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξεχώρισε με 26,5% στη ζώνη 5-10, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέκτησαν την κορυφή στη ζώνη 10-1 με 17%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 21,6%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 20,5%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 17,8%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 14,6%
5 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 7,7%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 6,8%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 5,8%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 26%
2 ΣΚΑΪ Live You 19,8%
3 OPEN 10 Παντού 18,6%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 4,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 26,5%
2 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 11,6%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 11,2%
4 ΣΚΑΪ Σήμερα 10,5%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,4%
6 OPEN Ώρα Ελλάδος 6,3%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 4,8%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 17%
2 ΣΚΑΪ Live You 15,5%
3 OPEN 10 Παντού 10,5%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5,2%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 1,6%
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