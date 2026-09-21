Realnews, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «Η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο της πλειοδοσίας παροχών. Αφήνουμε στους άλλους το παιχνίδι του «δώσε και σε μένα, μπάρμπα». Αυτό επισημαίνει στη συνέντευξή του στηο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Προχωρούμε, προτεραιοποιώντας σε αυτή τη φάση τρία πράγματα: την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, τον χειρισμό των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης και την προώθηση έργων και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για τους επόμενους μήνες», σημειώνει και σχολιάζει το δίλημμα της εθνικής κάλπης. «Ποια κυβέρνηση μπορεί άραγε να διασφαλίσει ότι οι επιτυχίες των τελευταίων ετών δεν θα πάνε χαμένες;», τονίζει.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζει: «Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι οι απόπειρες διάσπασής της είχαν πολύ μικρή απήχηση και κανένα αποτέλεσμα τελικά». Τέλος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου δηλώνει ότι «είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στρατηγικής σημασίας και εργαζόμαστε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθησή του. Η συμμετοχή της γαλλικής εταιρίας Μeridiam ενισχύει τις προοπτικές αυτού του έργου».

Κύριε αντιπρόεδρε, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα. Αναφέρομαι στο ενεργειακό ντόμινο. Η Ευρώπη δεν φαίνεται να κινητοποιείται. Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός μπροστά στο αναμενόμενο νέο κύμα ανατιμήσεων; Ποια μέτρα εξετάζετε;

«Ασφαλώς η διεθνής ενεργειακή κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το παρακολουθούμε από κοντά και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται. Σας υπενθυμίζω ότι κάναμε παρέμβαση την άνοιξη όταν εκτοξεύθηκαν οι τιμές των καυσίμων, επανήλθαμε όταν υπήρξε νέα κλιμάκωση, με τη στήριξη να συνεχίζεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΔΕΗ για το μπλε τιμολόγιο, που η τιμή του είναι στα επίπεδα προ κρίσης, καθώς και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη της αποθήκευσης ενέργειας προερχόμενη από ΑΠΕ, που αποδεδειγμένα συνδέεται με καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, θα κάνουμε παρέμβαση τον Οκτώβριο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια στήριξη δοθεί θα είναι στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας και του Προϋπολογισμού. Την ίδια στιγμή, ελπίζω ότι, αν υπάρξει ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Ενωση, παρά τα όποια προβλήματα στη λήψη αποφάσεων, θα προβεί στις αναγκαίες πρωτοβουλίες, όπως έκανε και στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας».

Όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, θεωρείτε ότι, εν μέσω της γεωοικονομικής αβεβαιότητας, έχουμε μπει σε ένα περιβάλλον πλειοδοσίας;

Η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο της πλειοδοσίας παροχών. Αφήνουμε στους άλλους το παιχνίδι του «δώσε και σε μένα, μπάρμπα». Τα μέτρα της ΔΕΘ που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό προκύπτουν από την ανάπτυξη, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη σοβαρή δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών. Είναι ένα μέρισμα ανάπτυξης 2,2 δισ. ευρώ που επιστρέφει στην κοινωνία. Δεν μοιράζουμε δανεικά, ούτε λεφτά που δεν υπάρχουν. Αυτή είναι και η βασική διαφορά μας από την αντιπολίτευση. Εμείς προτιμούμε να υποσχόμαστε λιγότερα και να τα κάνουμε όλα πράξη, παρά να υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες και μετά να στέλνουμε τον λογαριασμό στους φορολογουμένους και να βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες.

Πολύς λόγος γίνεται από την προηγούμενη εβδομάδα για το επίδομα ανεργίας. Η αντιπολίτευση σας εγκαλεί για κρυφή ατζέντα. Εχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια συζήτηση;

Είναι πρόσφατες οι σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Υπάρχουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής της κυβέρνησης, πρώτα από όλα, με τον σημαντικό περιορισμό της ανεργίας. Αυτό είναι κατεξοχήν κοινωνική πολιτική. Αλλά, επίσης, και μια πολιτική στήριξης των πραγματικά ευάλωτων στην κοινωνία μας, με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας στα ράφια και στις αντλίες, η επιλογή για ολοκλήρωση της τετραετίας δεν είναι ρίσκο;

Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το θέμα αυτό έχει κλείσει και δεν έχει νόημα να το ανοίγουμε ξανά και ξανά. Προχωρούμε, προτεραιοποιώντας σε αυτή τη φάση τρία πράγματα: την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, τον χειρισμό των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης και την προώθηση έργων και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για τους επόμενους μήνες.

Με ποια διλήμματα θα φτάσουμε στην κάλπη; Και γιατί οι πολίτες να επιλέξουν για τρίτη φορά μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;

Το δίλημμα είναι πρακτικό. Ποια κυβέρνηση μπορεί άραγε να διασφαλίσει ότι οι επιτυχίες των τελευταίων ετών δεν θα πάνε χαμένες; Ποια κυβέρνηση θα έχει ένα σχέδιο για τα επόμενα χρόνια και απαντήσεις για τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση κ.λπ. Με άλλα λόγια, ποιος μπορεί να προσφέρει ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες;

Οι πολίτες θα συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα. Από τη μία τη Νέα Δημοκρατία που έχει έναν καπετάνιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια ομάδα διακυβέρνησης, μια σοβαρή και νοικοκυρεμένη πολιτική που τα τελευταία επτά χρόνια ανεβάζει την Ελλάδα ψηλότερα, αλλά και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τα λεφτόδεντρα, την τοξική ρητορική και τις ακοστολόγητες προτάσεις τους. Και γι’ αυτό το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτειες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή ενδεχόμενη κυβερνητική αστάθεια. Πιστεύω ότι οι Έλληνες θα κάνουν μια πραγματικά πατριωτική επιλογή που θα επιτρέψει να συνεχιστεί η ανοδική πορεία της πατρίδας μας.

Εάν δεν περάσετε το κατώφλι της αυτοδυναμίας, θα στηθούν δεύτερες κάλπες ή υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με κάποιο κόμμα;

Μου μιλάτε για συνεργασίες, όταν όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και μεταξύ τους! Ο δικός μας στόχος είναι σαφής: αυτοδυναμία για να έχει η Ελλάδα πολιτική σταθερότητα. Οχι από αλαζονεία, αλλά διότι η ιστορία του τόπου έχει δείξει ότι οι μονοκομματικές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά και διότι, όπως σημείωσα, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι και το 2023, μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές, κανείς δεν πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Τελικά όμως πήρε αυτοδυναμία.

Η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκης – Τσίπρας θεωρείτε ότι ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία; Έχετε επιλέξει ως αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό;

Δεν επιλέγουμε εμείς τους αντιπάλους μας, αλλά η κοινωνία. Ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί ως πρωθυπουργός και έχει ηττηθεί σε διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο και να επιχειρεί να πραγματοποιήσει το περιβόητο rebranding, έχει μείνει ο ίδιος. Με το ίδιο στιλ, τα ίδια δισεκατομμύρια, τις ίδιες ανεφάρμοστες υποσχέσεις. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι μια νέα ακόμα «περιπέτεια Τσίπρα». Η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να προχωρεί μπροστά.

Η δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά θα πλήξει την κυβερνητική παράταξη; Αποδέχεστε τις απόψεις περί ενός «εμφυλίου» που μπορεί να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία κρίσιμο ποσοστό;

Εχω υπηρετήσει ως υπουργός του Αντώνη Σαμαρά και τον σέβομαι. Από εκεί και πέρα, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι οι απόπειρες διάσπασής της είχαν πολύ μικρή απήχηση και κανένα αποτέλεσμα τελικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη και πλατιά παράταξη, από τη Δεξιά μέχρι το μεταρρυθμιστικό Κέντρο, και αυτό είναι η δύναμή της. Προσωπικά πιστεύω στη μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά, μην ξεχνάμε, τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικά ρεύματα και την ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα με ένα σαφές πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν απλώς για να εκφράζουν προσωπικές φιλοδοξίες ή πικρίες.

Θεωρείτε ότι η εποχή των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά πέρασε στη λήθη; Τι μέλλει γενέσθαι με τα χρονοδιαγράμματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και πώς θα απαντήσει η Αθήνα σε μια ενδεχόμενη αντίδραση της Άγκυρας;

Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται από την Τουρκία. Επιδιώκουμε ήρεμα νερά, αλλά δεν κάνουμε εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, τις διεθνείς συνεργασίες της και τη γεωπολιτική θέση της. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στρατηγικής σημασίας και εργαζόμαστε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθησή του. Η συμμετοχή της γαλλικής εταιρίας Μeridiam ενισχύει τις προοπτικές αυτού του έργου.