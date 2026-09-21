«Η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο της πλειοδοσίας παροχών. Αφήνουμε στους άλλους το παιχνίδι του «δώσε και σε μένα, μπάρμπα». Αυτό επισημαίνει στη συνέντευξή του στη Realnews, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.