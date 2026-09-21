Στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ επιμένει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για τακτικό ελιγμό αλλά για στρατηγική επιλογή του κόμματος, επικυρωμένη από το Συνέδριο και στοιχείο της ταυτότητάς του.