ΠΑΣΟΚ επιμένει η Συνέδριο και στοιχείο της ταυτότητάς του. Στην πολιτική αυτονομία τουεπιμένει η Μιλένα Αποστολάκη , τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για τακτικό ελιγμό αλλά για στρατηγική επιλογή του κόμματος, επικυρωμένη από τοκαι στοιχείο της ταυτότητάς του.

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης, με την οποία δεσμεύεται για «μια χώρα που μας χωρά όλους» και ζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών για να την αλλάξει. «Στόχος δύσκολος αλλά εφικτός, τον οποίο θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τις εκλογές», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η πρώην υπουργός. Η Μ. Αποστολάκη μιλά για ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο και κοστολογημένο δημόσια, με στόχο την πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Σε αυτό το «ταξίδι» δηλώνει πως είναι ευπρόσδεκτος όποιος μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες με το ΠΑΣΟΚ, συμφωνεί με το πολιτικό σχέδιό του και με τη διαδρομή του μέχρι σήμερα εντάσσεται σε ένα κοινό αξιακό πλαίσιο.

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Η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει επιφέρει σοβαρά πλήγματα στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, στους νέους εργαζομένους, στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το σύνθημα αυτό εκφράζει τον κεντρικό στόχο της πολιτικής πρότασής μας για μια συμπεριληπτική κοινωνία, που θα μας χωρά όλες και όλους και δεν θα αφήνει κανέναν πίσω.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα άλλο μοντέλο παραγωγής και αναδιανομής πλούτου, με πραγματικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν δουλειές με αξιοπρεπή εισοδήματα. Προτείνει επιβολή κανόνων στην αγορά, που θα προστατεύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Δίκαιες λύσεις στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και της στέγασης, αλλά και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Διαφάνεια και αξιοκρατία αντί του επιτελικού κράτους των «ημετέρων». Μια χώρα που μας χωρά όλους δεν είναι σύνθημα. Είναι η δέσμευσή μας για την πατρίδα μας αύριο.

Ίσως για πρώτη φορά, η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται στα προγράμματα των κομμάτων και στην… κοστολόγησή τους. Θα πρέπει να περιμένουμε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να δούμε ποιος λέει αλήθεια;

Κατανοώ την αμηχανία της Ν.Δ. απέναντι σε προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν σκοπό να ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, να στηρίξουν τους ευάλωτους δανειολήπτες και να δώσουν πρόσβαση σε κύρια κατοικία, εκεί δηλαδή που η ίδια έχει αποτύχει με τις δικές της επιλογές. Αυτή την αμηχανία εξηγούν οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών σε «μέτρα δίχως κοστολόγηση» ή «μέτρα εκτός δημοσιονομικών αντοχών».

Δεν θα σταθώ στην έλλειψη κάθε κοστολόγησης από τον κύριο Μητσοτάκη το 2018 όταν έταζε μειώσεις ΦΠΑ και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς στη συνέχεια να υλοποιήσει τίποτε από αυτά. Ας σοβαρευτούν, όμως, και ας συνεννοηθούν σήμερα μεταξύ τους για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμά μας -γιατί κάθε ημέρα ακούμε από τον καθένα και άλλο νούμερο και ας μην ανησυχούν. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι τεκμηριωμένο και κοστολογημένο δημόσια.

Στην πολιτική αυτονομία και στον στόχο για πολιτική αλλαγή επέμεινε από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για την πολιτική αλλαγή, όμως, όλα δείχνουν ότι δεν αρκεί ένα κόμμα. Με ποια άλλα θα μιλούσατε;

Ας συμφωνήσουμε ότι προϋπόθεση μιας αλλαγής πορείας -και όχι απλώς αλλαγής κυβέρνησης- είναι ένας οδικός χάρτης που θα την περιγράφει. Αυτόν τον οδικό χάρτη έχει σχεδιάσει το ΠΑΣΟΚ, μέσα από έναν μακρύ και ζωντανό διάλογο με την κοινωνία. Επομένως, με όχημα και δέσμευσή μας το πρόγραμμά μας αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας, για την πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Εάν καταφέρουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με αφετηρία τις θέσεις και το πρόγραμμά μας για την επόμενη ημέρα της χώρας, θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την εφαρμογή του, συγκροτώντας μια κυβέρνηση στον αντίποδα της σημερινής. Μια κυβέρνηση που θα υπηρετήσει με διαφάνεια και λογοδοσία τις ανάγκες των πολλών, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την αναστήλωση των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή». Ασπάζεστε αυτή την άποψη;

Στο ΠΑΣΟΚ δεν προεξοφλούμε αποτελέσματα. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, επιδιώκοντας να εκφράσουμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το πλειοψηφικό αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή. Με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ειλικρίνεια.

Η ΔΕΘ ολοκληρώθηκε και, μαζί με την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη που προηγήθηκε, άφησε θετική αποτίμηση στους πολίτες. Η προεκλογική περίοδος, όμως, φαίνεται ότι θα είναι μακρά. Τι θα πρέπει να περιμένουμε στην «επόμενη ημέρα» της ΔΕΘ από το ΠΑΣΟΚ;

Να «περάσουμε» σε περισσότερους πολίτες την ουσία βασικών θέσεών μας για τα μεγάλα ζητήματα που τους απασχολούν, ουσία η οποία συνοψίζεται στο «μια χώρα που μας χωρά όλους». Να συνεχίζουμε να συνομιλούμε με την κοινωνία και για την κοινωνία. Και να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες μέσα και έξω από τη Βουλή, με παρεμβάσεις, προτάσεις νόμων, σοβαρή τεκμηρίωση και ευθύνη, δίνοντας το «στίγμα» μας και αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις προσδοκίες όσων πλήττονται από τις έντονα ταξικές πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης.

Φαίνεται ότι άρχισε η… μεταγραφική περίοδος για τα κόμματα. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε από το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτιά του;

Είναι ευπρόσδεκτος όποιος μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες με εμάς, συμφωνεί με το πολιτικό σχέδιό μας και με τη διαδρομή του μέχρι σήμερα εντάσσεται σε ένα κοινό αξιακό πλαίσιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν βάζει τα πρόσωπα πάνω από το κοινό πλαίσιο, πάνω από αξίες και αρχές. Αυτά είναι η δική μας αφετηρία και όλοι εμείς είμαστε εδώ για να την υπηρετούμε.

Στελέχη σας, όπως ο Απόστολος Πάνας και η Βάσια Αναστασίου, λένε σιγά-σιγά αυτό που και οι πολίτες θεωρούν λογικό, ότι, αν χρειαστεί να συνομιλήσετε με άλλες πολιτικές δυνάμεις την επομένη των εκλογών, αυτές θα είναι η ΕΛ.Α.Σ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το υποστηρίζει δημόσια το ΠΑΣΟΚ; Εχει άλλη ατζέντα;

Η πολιτική αυτονομία μας δεν είναι τακτικός ελιγμός. Αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ, είναι στοιχείο της ταυτότητάς του και είναι επικυρωμένη από το Συνέδριό μας. Παρουσιάζουμε τη δική μας πρόταση διακυβέρνησης και ζητάμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με στόχο να αλλάξουμε τη χώρα. Στόχος δύσκολος αλλά εφικτός, τον οποίο θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τις εκλογές.