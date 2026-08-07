Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

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Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας, κοντά στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:00, σε περιοχή η οποία βρισκόταν την Παρασκευή στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και αντιμετώπισης τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Δεν κινδύνευσε το χωριό

«Συνεχίζεται η κατάσβεση και οδεύουμε καλώς», δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, Ανδρέας Πούλος. «Σε λίγη ώρα θα έχουμε καλά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από περιοχή όπου υπάρχουν φωτοβολταϊκά και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, διευκρίνισε ότι δεν κινδύνευαν ούτε το χωριό ούτε η κτηνοτροφική περιοχή που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στην αρχική φάση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Συνολικά επιχείρησαν 82 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 οχήματα.

Στις εναέριες επιχειρήσεις συμμετείχαν οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις 16:20, το 112 απέστειλε μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους ενημερώσει για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Στεφάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2026

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, προκειμένου να ολοκληρώσουν την κατάσβεση και να αντιμετωπίσουν πιθανές αναζωπυρώσεις.