Τροχαίο στη Μεταμόρφωση: Νεκρός 58χρονος μοτοσικλετιστής στην Αθηνών-Λαμίας

Ένας 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές πινακίδες, υποκύπτοντας στα τραύματά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια.

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τροχαίο - μοτοσικλετιστής
ΦΩΤΟ: unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε ένας 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.
  • Το δυστύχημα έλαβε χώρα στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όπου ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές πινακίδες σήμανσης.
  • Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε ένας 58χρονος μοτοσικλετιστής νωρίς το πρωί της Τετάρτης (26/8) σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 07:00 το πρωί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η μηχανή προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές πινακίδες σήμανσης

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της και να προσκρούσει με σφοδρότητα στις προστατευτικές πινακίδες σήμανσης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αναβάτη βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνά η Τροχαία, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση.

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