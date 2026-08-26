Τροχαίο στη Μεταμόρφωση: Νεκρός 58χρονος μοτοσικλετιστής στην Αθηνών-Λαμίας

Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε ένας 58χρονος μοτοσικλετιστής νωρίς το πρωί της Τετάρτης (26/8) σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 07:00 το πρωί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η μηχανή προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές πινακίδες σήμανσης

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της και να προσκρούσει με σφοδρότητα στις προστατευτικές πινακίδες σήμανσης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αναβάτη βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνά η Τροχαία, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση.