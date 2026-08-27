Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα 3 μέτρων που είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα – Δείτε βίντεο

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Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε ένας σκύλος στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της βόλτας του με την ιδιοκτήτριά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του thesspost, στο σημείο όπου περπατούσαν πραγματοποιούνταν έργα και είχε ανοιχτεί μια τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων. Η τρύπα είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα, με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλής.

Ο Rocky πάτησε πάνω στα ξύλα, τα οποία υποχώρησαν, και έπεσε μέσα στην τρύπα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον σκύλο σώο και αβλαβή, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά του.