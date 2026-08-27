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Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα 3 μέτρων που είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα – Δείτε βίντεο

Ένας σκύλος, ο Rocky έπεσε σε μια τρύπα βάθους τριών μέτρων στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα, κατά τη διάρκεια έργων του ΔΕΔΔΗΕ. Πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον σκύλο σώο και αβλαβή, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά του.

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Θεσσαλονίκη/διάσωση σκύλου
Πηγή: Thess Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκύλος έπεσε σε τρύπα τριών μέτρων στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της βόλτας του με την ιδιοκτήτριά του.
  • Η τρύπα, που είχε ανοιχτεί για έργα του ΔΕΔΔΗΕ, ήταν πρόχειρα καλυμμένη με ξύλα, τα οποία υποχώρησαν όταν πάτησε ο Rocky.
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστών, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον σκύλο σώο και αβλαβή, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε ένας σκύλος στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της βόλτας του με την ιδιοκτήτριά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του thesspost, στο σημείο όπου περπατούσαν πραγματοποιούνταν έργα και είχε ανοιχτεί μια τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων. Η τρύπα είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα, με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλής.

Ο Rocky πάτησε πάνω στα ξύλα, τα οποία υποχώρησαν, και έπεσε μέσα στην τρύπα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον σκύλο σώο και αβλαβή, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά του.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @thesspost.gr

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