Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Άστρος Κυνουρίας

Ένας σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Άστρους Κυνουρίας.

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Σεισμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή.
  • Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο Άστρος Κυνουρίας.
  • Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Κυνουρίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολογίζει το μέγεθος της δόνησης στους 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ εκτιμά ότι το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 28 χιλιόμετρα νότια του Άργους. Η πρώτη ενημέρωση για τον σεισμό εκδόθηκε μόλις ένα λεπτό μετά την εκδήλωσή του, πριν οριστικοποιηθεί η εκτίμηση του μεγέθους.

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