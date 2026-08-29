Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Άστρος Κυνουρίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Κυνουρίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολογίζει το μέγεθος της δόνησης στους 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ εκτιμά ότι το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 28 χιλιόμετρα νότια του Άργους. Η πρώτη ενημέρωση για τον σεισμό εκδόθηκε μόλις ένα λεπτό μετά την εκδήλωσή του, πριν οριστικοποιηθεί η εκτίμηση του μεγέθους.