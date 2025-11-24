Ύπνος: Πώς μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ημικρανίας, σύμφωνα με μελέτη – Ο ρόλος της χοληστερόλης και του μεταβολισμού

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Πώς μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ημικρανίας, σύμφωνα με μελέτη - Ο ρόλος της χοληστερόλης και του μεταβολισμού
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μια μελέτη δείχνει ότι η καλή ποιότητα ύπνου συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ημικρανιών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν «δείκτη ύπνου» που λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως η διάρκεια του ύπνου, η αϋπνία και η ημερήσια υπνηλία και διαπίστωσαν ότι καλύτερος ύπνος σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ημικρανίας.

Ύπνος: Γιατρός προτείνει τον «κανόνα 3-2-1» για να σταματήσετε να ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα

Επιπλέον, οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι η δυσλιπιδαιμία (δηλαδή τα μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων ή χοληστερόλης στο αίμα) μπορεί να μεσολαβεί εν μέρει σε αυτή τη σύνδεση, προσφέροντας νέες ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ο ύπνος και ο μεταβολισμός συνδέονται με νευρολογικές παθήσεις.

Ο ποιοτικός ύπνος συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για ημικρανίες, σύμφωνα με μελέτη

Μια μεγάλης κλίμακας μελέτη σε περισσότερους από 300.000 ενήλικες αποκάλυψε ότι η καλή ποιότητα ύπνου μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ημικρανιών και ότι μέρος αυτής της προστατευτικής δράσης μπορεί να οφείλεται σε πιο υγιή επίπεδα χοληστερόλης.

Ύπνος: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο σας όταν χάνετε μια νύχτα ύπνου, σύμφωνα με μελέτη

Οι ερευνητές από την Κίνα ανέλυσαν δεδομένα 309.475 συμμετεχόντων της UK Biobank, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν πονοκεφάλους στην αρχή της μελέτης. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 13,6 ετών, 3.891 άτομα (1,3%) εμφάνισαν τελικά ημικρανίες.

Η ποιότητα ύπνου αξιολογήθηκε με βάση πέντε παράγοντες:

  • χρονοτύπο (πρωινός ή βραδινός τύπος),
  • διάρκεια ύπνου,
  • συμπτώματα αϋπνίας,
  • ροχαλητό και
  • υπερβολική υπνηλία την ημέρα.

Αυτοί οι παράγοντες συνδυάστηκαν σε έναν «δείκτη ύπνου», όπου οι υψηλότερες τιμές αντιστοιχούσαν σε καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Αφού προσαρμόστηκαν οι αναλύσεις για πλήθος παραγόντων όπως ηλικία, φύλο, δείκτης μάζας σώματος και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον μονάδα στον δείκτη ύπνου σχετιζόταν με 12% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ημικρανιών. Όσοι κοιμούνταν επαρκείς ώρες, δεν εμφάνιζαν αϋπνία και δεν αντιμετώπιζαν έντονη ημερήσια υπνηλία είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο ρόλος της χοληστερόλης και του μεταβολισμού 

Για να διερευνήσουν τους πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς, οι ερευνητές πραγματοποίησαν αναλύσεις που εστίασαν σε δείκτες μεταβολικής υγείας. Διαπίστωσαν ότι η δυσλιπιδαιμία —δηλαδή τα μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης και λιπιδίων στο αίμα— εξηγούσε περίπου το 3,3% της συσχέτισης μεταξύ καλής ποιότητας ύπνου και μειωμένου κινδύνου ημικρανίας. Αυτό υποδηλώνει ότι ο κακός ύπνος μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τον μεταβολισμό των λιπιδίων, συμβάλλοντας έτσι στην εμφάνιση ημικρανιών.

Τα ευρήματα ενισχύουν τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική άποψη ότι ο ύπνος και η μεταβολική υγεία παίζουν σημαντικό ρόλο σε νευρολογικές παθήσεις. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η βελτίωση των συνηθειών ύπνου αποτελεί μια απλή, μη φαρμακευτική στρατηγική για την πρόληψη των ημικρανιών, οι οποίες επηρεάζουν περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Η μελέτη καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «Η διατήρηση καλής υγιεινής ύπνου μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει τη συνολική ευεξία, αλλά και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ημικρανιών».

Μελλοντικές έρευνες καλούνται να διερευνήσουν εάν στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ύπνου ή ρυθμίζουν τα επίπεδα λιπιδίων, μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο ημικρανιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
16:24 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης με Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Υγείας: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη

Το υπουργείο Υγείας επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη συνέντευξη Τύπ...
06:00 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μακροζωία: Γιατρός αποκαλύπτει ποιο είδος τροφής μπορεί να «προσθέσει χρόνια στη ζωή σας»

Η αναζήτηση για τροφές που ενισχύουν την υγεία και συμβάλλουν στη μακροζωία βρίσκεται στο επίκ...
22:00 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ύπνος: Δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε με ενέργεια; Προσθέστε αυτά τα 5 μέταλλα στη διατροφή σας

Πολλοί πιστεύουν ότι η κούραση οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη ύπνου, αλλά η αλήθεια είναι...
10:31 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Αγαπηδάκη: 5.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν σε 15 ημέρες από τις ΚΟΜΥ – Ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) έχουν πλέον εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ουσιαστικούς και αν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα