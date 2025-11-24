Ύπνος: Πώς μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ημικρανίας, σύμφωνα με μελέτη – Ο ρόλος της χοληστερόλης και του μεταβολισμού

Μια μελέτη δείχνει ότι η καλή ποιότητα ύπνου συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ημικρανιών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν «δείκτη ύπνου» που λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως η διάρκεια του ύπνου, η αϋπνία και η ημερήσια υπνηλία και διαπίστωσαν ότι καλύτερος ύπνος σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ημικρανίας.

Επιπλέον, οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι η δυσλιπιδαιμία (δηλαδή τα μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων ή χοληστερόλης στο αίμα) μπορεί να μεσολαβεί εν μέρει σε αυτή τη σύνδεση, προσφέροντας νέες ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ο ύπνος και ο μεταβολισμός συνδέονται με νευρολογικές παθήσεις.

Ο ποιοτικός ύπνος συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για ημικρανίες, σύμφωνα με μελέτη

Μια μεγάλης κλίμακας μελέτη σε περισσότερους από 300.000 ενήλικες αποκάλυψε ότι η καλή ποιότητα ύπνου μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ημικρανιών και ότι μέρος αυτής της προστατευτικής δράσης μπορεί να οφείλεται σε πιο υγιή επίπεδα χοληστερόλης.

Οι ερευνητές από την Κίνα ανέλυσαν δεδομένα 309.475 συμμετεχόντων της UK Biobank, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν πονοκεφάλους στην αρχή της μελέτης. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 13,6 ετών, 3.891 άτομα (1,3%) εμφάνισαν τελικά ημικρανίες.

Η ποιότητα ύπνου αξιολογήθηκε με βάση πέντε παράγοντες:

χρονοτύπο (πρωινός ή βραδινός τύπος),

διάρκεια ύπνου,

συμπτώματα αϋπνίας,

ροχαλητό και

υπερβολική υπνηλία την ημέρα.

Αυτοί οι παράγοντες συνδυάστηκαν σε έναν «δείκτη ύπνου», όπου οι υψηλότερες τιμές αντιστοιχούσαν σε καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Αφού προσαρμόστηκαν οι αναλύσεις για πλήθος παραγόντων όπως ηλικία, φύλο, δείκτης μάζας σώματος και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον μονάδα στον δείκτη ύπνου σχετιζόταν με 12% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ημικρανιών. Όσοι κοιμούνταν επαρκείς ώρες, δεν εμφάνιζαν αϋπνία και δεν αντιμετώπιζαν έντονη ημερήσια υπνηλία είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο ρόλος της χοληστερόλης και του μεταβολισμού

Για να διερευνήσουν τους πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς, οι ερευνητές πραγματοποίησαν αναλύσεις που εστίασαν σε δείκτες μεταβολικής υγείας. Διαπίστωσαν ότι η δυσλιπιδαιμία —δηλαδή τα μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης και λιπιδίων στο αίμα— εξηγούσε περίπου το 3,3% της συσχέτισης μεταξύ καλής ποιότητας ύπνου και μειωμένου κινδύνου ημικρανίας. Αυτό υποδηλώνει ότι ο κακός ύπνος μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τον μεταβολισμό των λιπιδίων, συμβάλλοντας έτσι στην εμφάνιση ημικρανιών.

Τα ευρήματα ενισχύουν τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική άποψη ότι ο ύπνος και η μεταβολική υγεία παίζουν σημαντικό ρόλο σε νευρολογικές παθήσεις. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η βελτίωση των συνηθειών ύπνου αποτελεί μια απλή, μη φαρμακευτική στρατηγική για την πρόληψη των ημικρανιών, οι οποίες επηρεάζουν περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Η μελέτη καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «Η διατήρηση καλής υγιεινής ύπνου μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει τη συνολική ευεξία, αλλά και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ημικρανιών».

Μελλοντικές έρευνες καλούνται να διερευνήσουν εάν στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ύπνου ή ρυθμίζουν τα επίπεδα λιπιδίων, μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο ημικρανιών.