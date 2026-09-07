Θρίαμβος AfD: Πανηγυρίζουν Τραμπ-Πούτιν – Βαθιά ανησυχία στην Ευρώπη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη προκαλεί η σαρωτική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει περίπου το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 κι αφήνοντας πολύ πίσω τη CDU του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social στιγμιότυπο με την τηλεοπτική πρόβλεψη του γερμανικού εκλογικού αποτελέσματος.

Στη συνέχεια, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Τραμπ, κάνοντας λόγο για «ιστορική νίκη της πραγματιστικής AfD». Νωρίτερα είχε περιγράψει το φιλορωσικό γερμανικό κόμμα ως «κόμμα της ελπίδας και της λογικής, της συνεργασίας και της αλήθειας».

Η προσέγγιση στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης προς την AfD έχει προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις στη Γερμανία. Πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε εκφραστεί θετικά για το κόμμα, προκαλώντας κατηγορίες για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική της χώρας.

“Μόνο ηλίθιοι και προδότες μπορεί να χαίρονται”

Στον αντίποδα, εξαιρετικά σκληρή ήταν η αντίδραση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

«Στην Πολωνία μόνο ηλίθιοι και προδότες μπορούν να χαίρονται για τον θρίαμβο της AfD στη Γερμανία», ανέφερε.

Αρνητική ήταν η αντίδραση και από την Ιταλία, με τον υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο της Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι να χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «κάκιστη είδηση».

«Με το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ διαπιστώνουμε την επικράτηση μιας πολιτικής δύναμης η οποία βρίσκεται στους αντίποδες των φιλελεύθερων και δυτικών αξιών που εκφράζει η Φόρτσα Ιτάλια. Είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε.

«Η επιλογή των ψηφοφόρων πρέπει να τυχαίνει πάντα σεβασμού, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εργαστούμε με στόχο να ενεργοποιήσουμε όλα τα αντίμετρα και τις πολιτικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται, ώστε να αποφύγουμε την επέκταση στην Ευρώπη οποιασδήποτε λαϊκίστικης και φανατικής παρεκτροπής», πρόσθεσε.

Φοβάται και η εβραϊκή κοινότητα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση της εβραϊκής κοινότητας στη Γερμανία.

Η 93χρονη Σαρλότ Κνόμπλοχ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας του Μονάχου και της Βαυαρίας, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα την τρομάζει.

«Σε ημέρες σαν κι αυτή δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω πλέον την πατρίδα μου», ανέφερε, καλώντας τα δημοκρατικά κόμματα να μην παρακολουθούν παθητικά τις εξελίξεις.