Κούβα: Επανεμφάνιση μετά από καιρό του 95χρονου Ραούλ Κάστρο – Δείτε βίντεο

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Διεθνή Νέα

ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ
Ο Ραούλ Κάστρο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 95χρονος πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, έκανε ξανά την εμφάνισή του στη δημόσια ζωή, ύστερα από αρκετές εβδομάδες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας.- Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ φορώντας τη χαρακτηριστική λαδί στρατιωτική στολή του, δείχνοντας σε εγρήγορση και απευθύνοντας συγχαρητήρια σε βετεράνους.- Παρότι δεν κατέχει πλέον επίσημο αξίωμα, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις της Κούβας και ισχυρή υποστήριξη από τις ένοπλες δυνάμεις.

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Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, έκανε ξανά την εμφάνισή του στη δημόσια ζωή, ύστερα από αρκετές εβδομάδες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο 95χρονος πρώην ηγέτης της χώρας εμφανίστηκε σε εκτενές ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, σε μια σπάνια δημόσια παρουσία του το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Ραούλ Κάστρο, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Κούβας από το 2006 έως το 2018, είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια στις 13 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου αδελφού του, Φιντέλ Κάστρο.

Σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ

Στο νέο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Ραούλ Κάστρο εμφανίζεται φορώντας την χαρακτηριστική λαδί στρατιωτική στολή του και δείχνει σε εγρήγορση, καθώς απευθύνει συγχαρητήρια στους βετεράνους μιας ειδικής μονάδας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της ηγεσίας της χώρας.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο εγγονός του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, ο οποίος έχει αναλάβει την προσωπική του ασφάλεια.

Παρότι ο Ραούλ Κάστρο δεν κατέχει πλέον επίσημο αξίωμα στην κυβέρνηση ή στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας. Παράλληλα, εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από τις ένοπλες δυνάμεις.

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