Κούβα: Επανεμφάνιση μετά από καιρό του 95χρονου Ραούλ Κάστρο – Δείτε βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, έκανε ξανά την εμφάνισή του στη δημόσια ζωή, ύστερα από αρκετές εβδομάδες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο 95χρονος πρώην ηγέτης της χώρας εμφανίστηκε σε εκτενές ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, σε μια σπάνια δημόσια παρουσία του το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Ραούλ Κάστρο, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Κούβας από το 2006 έως το 2018, είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια στις 13 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου αδελφού του, Φιντέλ Κάστρο.

🇨🇺 El expresidente cubano Raúl Castro reapareció hoy en público en La Habana para acallar los intensos rumores de los últimos días que aseguraban que estaba muerto, intubado o bajo soporte vital. pic.twitter.com/50xt5n8ngy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

Σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ

Στο νέο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Ραούλ Κάστρο εμφανίζεται φορώντας την χαρακτηριστική λαδί στρατιωτική στολή του και δείχνει σε εγρήγορση, καθώς απευθύνει συγχαρητήρια στους βετεράνους μιας ειδικής μονάδας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της ηγεσίας της χώρας.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο εγγονός του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, ο οποίος έχει αναλάβει την προσωπική του ασφάλεια.

Παρότι ο Ραούλ Κάστρο δεν κατέχει πλέον επίσημο αξίωμα στην κυβέρνηση ή στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις της χώρας. Παράλληλα, εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή υποστήριξη από τις ένοπλες δυνάμεις.