Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (16/9) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Το ματς Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια για το Europa League και τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

01:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πλατένσε – Φλουμινένσε Copa Libertadores

03:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάο Πάολο – Μπόκα Τζούνιορς Copa Sudamericana

15:00 ΣΚΑΪ Hybrid Νίκη Βόλου – Αστέρας Κύπελλο Ελλάδας

16:45 ΣΚΑΪ Hybrid Άρης – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας

17:45 ΣΚΑΪ Κηφισιά – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 5 Ομόνοια – Θέλτα UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 6 Αραράτ – Σπάρτα Πράγας UEFA Europa League

20:00 Magenta Sport 4 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Σεβίλλη LaLiga

20:00 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα LaLiga

20:00 OPEN TV Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

22:00 Magenta Sport 5 Λεβερκούζεν – Τσέλιε UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 9 Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 8 Στουρμ Γκρατς – Ρεν UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 7 Σάντερλαντ – Άλκμααρ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 6 Άντερλεχτ – Λιόν UEFA Europa League

22:00 ANT1, Magenta Sport 2 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 3 Μίλαν – Μπενφίκα UEFA Europa League

22:30 Magenta Sport 4 League Λεβάντε – Μπιλμπάο LaLiga

22:30 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

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